Des réserves en hausse: voici les barrages qui ont le plus profité des dernières pluies

Depuis le 22 août 2024, 6 bassins hydrauliques, sur les 10 que compte le Royaume, ont vu leur situation hydraulique s’améliorer, permettant à l’ensemble des barrages d’atteindre un taux de remplissage de 27,9% au 10 septembre 2024, contre 26,7% à la même date l’année dernière.

C’est le bassin hydraulique de Draa-Oued Noun et en particulier le barrage El Mansour Eddahbi à proximité de Ouarzazate, qui a reçu les plus importants apports en eau, environ 63 millions de m³, améliorant les réserves de ce barrage de plus de 69% par rapport à l’année dernière.

Et avec 60 millions de m³, les barrages du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rheris, dans la région d’Errachidia, ont largement bénéficié des récentes pluies.

Le bassin hydraulique de Oum Er Rbiaa, et particulièrement le barrage de Bin El Ouidane, et les barrages du bassin hydraulique de la Moulouya, au nord-est du Maroc, ont reçu respectivement des apports dépassant 40 millions de m³. Enfin, les bassins hydrauliques du Souss Massa avec 14,7 millions de m³ et du Sbou avec 12,9 millions de m³ ont également profité des récentes pluies.