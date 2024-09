Le tant attendu barrage M’dez à Sefrou enfin prêt

Achevé à 99%, le barrage M’dez permettra d’irriguer la plaine du Saïss, d’alimenter en eau potable les populations locales et de protéger le barrage Allal El Fassi et les zones avoisinantes des inondations.. DR

Après 14 longues années de travaux, le barrage M’dez, situé dans la province de Sefrou, entre enfin dans sa phase finale de réalisation, informe le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 4 septembre.

«Ce projet d’envergure, tant attendu par les agriculteurs de la région, a connu un parcours semé d’embûches avant d’atteindre son stade actuel d’avancement des travaux, à 99%», lit-on. Initiés en 2010 par une entreprise russe, les travaux ont connu un démarrage laborieux, avec un taux d’avancement qui a péniblement atteint 2% après plusieurs années.

Ce début peu prometteur a été suivi par l’intervention d’une nouvelle entreprise, qui a dû faire face à des difficultés financières insurmontables, conduisant à sa liquidation. «Ce n’est qu’en novembre 2022 que le projet a connu un véritable tournant avec l’attribution des travaux à la société marocaine SGTM», lit-on encore.

Dotée d’une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams, cette entreprise a insufflé un nouveau dynamisme au chantier, permettant enfin d’entrevoir l’achèvement de ce barrage primordial pour la région.

Initialement prévu pour être opérationnel en 2019, le barrage M’dez accuse donc un retard de plusieurs années. «Ce délai prolongé n’a pas été sans conséquences sur le plan financier. Suite à la relance de l’appel d’offres, le montant global prévu pour sa réalisation est passé de 1,5 milliard de dirhams à 1,635 milliard, reflétant les défis et les complications rencontrés au fil des années», explique Les Inspirations Eco.

L’importance de cette infrastructure hydraulique pour la région ne fait aucun doute. Ce barrage en remblai, d’une hauteur de 109 mètres, représente une prouesse technique avec un volume de digue d’environ 2,6 millions de mètres cubes. Sa capacité́ de stockage de 700 millions M3 en fait un atout majeur pour la gestion des ressources hydriques de la région.

«Les objectifs du barrage M’dez sont multiples et répondent à̀ des besoins de plus en plus importants. Il servira au transfert d’eau vers la plaine de Saïss, une région confrontée à̀ une surexploitation alarmante de sa nappe phréatique. Il permettra également la protection du barrage Allal El Fassi situé en aval, ainsi que pour l’alimentation en eau potable des douars avoisinants, contribuant ainsi à̀ l’amélioration des conditions de vie des populations locales», souligne le quotidien.