Voici l’état d’avancement des travaux d’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa

Un aperçu des travaux du projet d’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa. (S.Kadry/Le360)

Le projet d’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa avance à grands pas, notamment avec la construction de la station de pompage principale. L’objectif de cette infrastructure est double: réduire les pertes d’eau en mer, en redirigeant l’excédent des eaux du barrage, et renforcer la sécurité hydrique dans la région du Nord, explique Tarik Addib, chef du service de gestion des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos.

Les ingénieurs et techniciens sur place sont affairés à l’installation des équipements de pompage et des canalisations capables de gérer le volume et la pression de l’eau acheminée. «Cette nouvelle autoroute de l’eau, pour laquelle une enveloppe de 840 millions de dirhams a été allouée, s’étend sur 41 kilomètres. Elle est destinée à optimiser l’utilisation des ressources en eau du bassin du Loukkos. Elle assurera ainsi la distribution régulière de l’eau potable dans la grande région de Tanger tout en alimentant en eau d’irrigation les terres agricoles autour du barrage de Dar Khrofa, à la périphérie de Larache, sur une surface de 21.000 hectares», a également fait savoir Tarik Addib dans une déclaration à Al Aoula.

Aperçu des travaux d’interconnexion des barrages Oued El Makhazine et Dar Khrofa. (S.Kadry/Le360)

Avec un débit de 3,2 mètres cubes (m3) par seconde, ce projet permettra le transfert annuel de 100 millions de m3 d’eau entre deux des principaux barrages du bassin du Loukkos. Il s’agit de l’un des plus grands projets dans la région Nord du pays, tant au niveau des investissements financiers qu’au niveau de son importance dans la fourniture d’eau potable pour les villes de Tanger et d’Asilah, ainsi que leurs environs.

La nouvelle autoroute de l’eau s’étendra ainsi à travers trois circonscriptions de la province de Larache, à savoir celle du Loukkos, celle d’Oued El Makhazine et celle de Moulay Abdessalam Ben Mchich, où est implanté le barrage de Dar Khrofa.