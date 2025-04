L’exposition de Tahar Ben Jelloun au MMVI capturée en images par son fils Yanis

Inaugurée en présence de nombreuses personnalités et amis de Tahar Ben Jelloun dont certains ont fait le déplacement depuis la France ou encore le Portugal, cette exposition est l’occasion de découvrir l’univers créatif et artistique de Tahar Ben Jelloun sous un autre jour, à la lumière duquel cohabitent en un heureux mariage l’écriture et les toiles, les couleurs et les mots.

Dans une vidéo réalisée par son fils, Yanis, Tahar Ben Jelloun nous entraîne dans ses pas au gré d’une visite guidée et commentée par l’artiste lui-même. S’arrêtant devant cette toile pour en expliquer le procédé employé, devant une autre pour en commenter le choix des couleurs et des formes, l’écrivain derrière l’artiste refait surface pour présenter cette fois-ci les écrits qui trônent en vitrine et dialoguent avec les toiles exposées.

Ce n’est pas la première fois que Yanis Ben Jelloun documente le travail artistique de son père, et déjà en 2015, filmait-il son exposition à Paris, à la galerie du Passage, promenant sa caméra des cimaises de la galerie aux invités du vernissage, avec toujours, la figure paternelle en personnage principal de son récit filmé.

Contacté par Le360, Tahar Ben Jelloun est revenu sur cette collaboration père-fils dont il est très fier. Evoquant la réalisation et le montage dans lequel Yanis s’est spécialisé depuis ses études de cinéma, il admire «l’intelligence et la rigueur» qui sont à l’œuvre dans ce travail qui apporte sur l’exposition en cours au MMVI «un certain regard», tout en conservant une approche objective.

«Évidemment, il connaît très bien mon travail de peinture ainsi que mes livres», poursuit Tahar Ben Jelloun qui goûte aux riches discussions qui nourrissent cette relation privilégiée et aux projets qui se profilent. Ainsi, nous confie-t-il, le duo père-fils travaille à un projet filmé qui illustrera le processus artistique de Tahar Ben Jelloun de la toile blanche à la toile finie.