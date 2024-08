Voici combien coûtera le mégaprojet de transfert des eaux du nord vers le barrage El Massira

Abdelaziz Zerouali, directeur de la recherche et de la planification au ministère de l’Équipement et de l’Eau. (Y.Mannan/Le360)

Selon les premières prévisions, ce mégaprojet pourrait coûter à l’État quelque 40 milliards de dirhams, a indiqué cette source interrogée par Le360, Abdelaziz Zerouali, directeur de la recherche et de la planification au ministère de l’Équipement et de l’Eau. Celui-ci s’est contenté de dire que ces autoroutes seront réalisées «probablement» dans le cadre du partenariat public/privé (PP). Les études de faisabilité de ce grand projet sont en cours d’élaboration actuellement, a-t-il affirmé.

Il est prévu que ces études «soient terminées vers la fin de 2024». Ce mégaprojet s’inscrit, rappelle-t-on, dans le cadre des orientations du roi Mohammed VI qui a appelé dans son discours du Trône du 29 juillet 2024 à l’accélération de «la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, en assurant la connexion entre le bassin de oued Laou-Larache et Loukous et celui de oued Oum Er-Rbia, en passant par les bassins oued Sebou et Bouregreg».

Selon des sources concordantes, ces connexions seront similaires à l’autoroute de l’eau qui relie le bassin du Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah et qui l’approvisionne quotidiennement de quelque 1,2 million de mètres cubes (m³) d’eau, dont 800.000 m³ alimentent les villes de Rabat et de Casablanca en eau potable.

Dans son discours, le Souverain a indiqué que les futures connexions entre les bassins du Nord et du Sud «permettront l’exploitation d’un milliard de mètres cubes d’eau qui se perdaient dans la mer et garantiront une répartition spatiale équilibrée des ressources hydriques nationales».

Dar khrofa est un barrage situé dans la Commune de Zaaroura, dans la Province de Larache. Il est d'une capacité de stockage de 480 millions de mètres cubes.

Contacté par Le360, un spécialiste des transferts d’eau entre les bassins hydrauliques a indiqué que l’État marocain étudie la faisabilité d’un mégaprojet d’interconnexion du bassin oued Laou avec la grande station de la région de Kénitra, ainsi que celui du «renforcement de l’autoroute reliant le bassin du Sebou au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah», le tout pour un budget d’investissement global de plusieurs milliards de dirhams.

Actuellement, le débit de l’autoroute de l’eau entre le bassin de Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah atteint les 15 m³ d’eau par seconde.

D’après notre interlocuteur, son renforcement devrait se faire via la construction de deux nouvelles voies, triplant ainsi son débit total pour le porter à 45 m³ par seconde, correspondant à un débit quotidien de 4 millions de m³.

Une partie des eaux ainsi stockée dans le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah sera ensuite transférée vers le bassin hydraulique de l’oued Oum Er-Rbia, afin d’alimenter la région en eau potable et en eau pour l’irrigation des exploitations agricoles.