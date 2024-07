Barrage Kaddoussa: un ouvrage vital pour l’approvisionnement en eau potable des régions désertiques de l’Oriental

Considéré comme l’un des plus grands barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris, Kaddoussa vise à approvisionner en eau potable les habitants de la région, en plus d’irriguer les terres agricoles situées dans cette zone. D’après les informations recueillies par Le360 lors de sa visite au barrage, cet ouvrage géant, d’une hauteur de 65 mètres, devrait apporter une valeur ajoutée significative à toute la région et doper son essor économique.

Actuellement, la quantité d’eau stockée dans ce barrage ne dépasse pas les 20 millions de mètres cubes (m3), correspondant à un taux de remplissage d’environ 9%, contre une moyenne annuelle atteignant les 30 millions de m3. Le feu vert a été donné pour réaliser le premier jet d’eau, d’un volume de 8 millions de mètres cubes, au niveau de ce barrage dès son achèvement en août 2023. Il visait en premier lieu à irriguer les terres agricoles limitrophes et approvisionner les zones avoisinantes en eau potable, notamment Tazkart, Boudnib et Sahli.

Souad Boumeshoul, responsable de la division d’évaluation et de planification des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris, explique qu’en plus de Kaddoussa, quatre autres barrages sont gérés par l’Agence, dont celui d’Al-Hassan Addakhil qui remplit une double fonction: protéger les oasis de l’oued Ziz des inondations et maintenir un niveau minimal d’eau.

Elle a également souligné l’importance des barrages Todgha et Timkit, qui permettent de mobiliser les ressources en eaux de surface utilisées en période de sécheresse.

سد «قدوسة» العملاق».. مشروع عملاق لتزويد الصحراء الشرقية للمملكة بالماء الصالح للشرب

La capacité totale du barrage de Kaddoussa est d’environ 220 millions m3. Il a pour but de protéger des inondations les oasis entourant les rives de l’Oued Guir et à fournir de l’eau d’irrigation à des terres agricoles d’une superficie d’environ 5.000 hectares, en plus de fournir de l’eau potable à une population estimée à environ 15.000 personnes.