Province de Nador: voici où en sont les travaux de surélévation du barrage Mohammed V

Lancé en avril 2021, le chantier de surélévation du barrage Mohammed V, réalisé à 38%, a pour objectif d’accroître de 12 mètres la hauteur à cet ouvrage hydraulique, qui passera ainsi de 55,4 à 67,4 mètres, et d’épaissir sa paroi, selon les dernières données communiquées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Ce barrage a été mis en service en 1967, avec une retenue potentielle de 730 millions de mètres cubes (m3). Toutefois, l’accumulation de sédiments et les effets persistants de la sécheresse ont considérablement réduit cette capacité au fil des ans, avait expliqué Lahoucine Bahmad, chef de chantier, dans une déclaration pour Le360. C’est pour remédier à cette situation, et permettre au barrage de retrouver et même dépasser sa capacité initiale que le ministère a initié cette opération de surélévation.

Lire aussi : Nador: les travaux de surélévation du barrage Mohammed V avancent comme prévu

Ce projet, pour lequel un budget de 1,55 milliard de dirhams a été alloué, et dont la livraison est prévue au cours de l’année 2026, permettra d’augmenter à 1 milliard de m3 la capacité de retenue du barrage, contre 165 millions de m3 actuellement.

L’objectif principal de cette surélévation est de sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les habitants de plusieurs villes et villages de la région orientale, tout en soutenant l’agriculture locale. En outre, le projet vise à produire de l’énergie hydroélectrique, protéger cette zone contre les inondations et maximiser l’utilisation des précipitations.

(M. Chellay / Le360)