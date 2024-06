Barrage Tanger Med: prochaine mise en service d’une centrale photovoltaïque flottante

La première centrale photovoltaïque flottante d’une puissance installée de 34 mégawatts-crête (MWc), sera bientôt érigée sur le barrage Tanger Med.

Ce projet, annoncé par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, lors de la dernière réunion du conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique tenue en mars dernier à Tanger, est une initiative majeure. Il s’agit du premier projet de ce type au niveau national, visant à protéger l’eau du réservoir du barrage Tanger Med de l’évaporation et à produire de l’énergie électrique propre, dont on voit l’environnement aujourd’hui dans cette vidéo tournée par Le360.

Cette centrale solaire flottante sera installée sur le fleuve du barrage, accompagnée des équipements annexes nécessaires à son fonctionnement. Cette installation contribuera à réduire l’évaporation de l’eau du barrage, qui alimente en eau le port Tanger Med ainsi que les villages voisins de la province de Fahs-Anjra, et des villes proches de Tétouan et de Martil.

Le barrage de Tanger Med. (S.Kadry/Le360)

Ce projet novateur à l’échelle nationale sera réalisé par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, en collaboration avec l’Agence du bassin hydraulique de Loukkos et plusieurs institutions publiques et privées qui fourniront le soutien technique et technologique nécessaire à sa réalisation. Ce projet renforcera la capacité nationale à produire de l’énergie propre tout en contribuant à l’amélioration de la durabilité environnementale.