Trafic maritime: l’insolente bonne santé du port Tanger Med

Le port Tanger Med s’affirme comme un hub incontournable malgré les tensions dans la mer Rouge. Rachid Houari, directeur général adjoint du port, a détaillé les raisons de cette croissance impressionnante et les perspectives futures dans une interview accordée à Reuters et dont les points forts sont repris par l’édition allant du vendredi au mardi 18 juin du quotidien Les Inspirations Eco.

On en retient que Tanger Med a consolidé sa position en tant que plus grand port de la Méditerranée en 2023, avec un volume de 8,61 millions d’unités équivalentes 20 pieds (EVP), soit une augmentation de 13,4% par rapport à 2022. Cette dynamique s’est intensifiée en 2024, avec une hausse de 14,9% du tonnage au premier trimestre, atteignant 33,3 millions de tonnes. Les revenus ont suivi cette tendance ascendante, augmentant de 18,3% pour atteindre 1 milliard de dirhams.«Chaque terminal dépasse légèrement sa capacité théorique, ce qui nous fait penser que nous pourrions dépasser les neuf millions de conteneurs cette année», affirme le responsable.

Situé à l’entrée de la Méditerranée, le port bénéficie de connexions avec 180 ports à travers le monde. Ses partenariats avec des géants du transport maritime comme Maersk, Hapag Lloyd et CMA CGM renforcent sa position stratégique. Malgré les récentes perturbations en mer Rouge, de nombreux navires continuent de traverser le canal de Suez et le principal trafic du port marocain se fait avec l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Aujourd’hui, l’ambition est de monter encore plus en cadence. «Notre objectif est de créer un écosystème industriel robuste qui soutienne le développement du port», souligne Houari. Tanger Med est soutenu par des zones industrielles dynamiques qui abritent 1.200 entreprises et emploient 110.000 personnes. En 2023, ces zones ont généré des exportations d’une valeur de 15 milliards de dollars, soit 20% du total des exportations marocaines.

Le port prévoit d’étendre ces zones industrielles de 2.500 hectares à 5.000 hectares pour attirer davantage d’investisseurs dans des industries à haute valeur ajoutée. Une démarche cruciale aussi pour créer des emplois qualifiés, et renforcer l’économie locale.

Tanger Med mise également sur l’innovation et le développement durable pour assurer sa croissance future. Des initiatives pour réduire l’empreinte carbone du port et des investissements dans des technologies de pointe sont en cours. «Nous sommes conscients de notre responsabilité environnementale», affirme Houari. «Des efforts sont faits pour intégrer des pratiques durables dans toutes nos opérations», souligne-t-il.