Tanger Med devrait dépasser sa capacité nominale de 9 millions de conteneurs cette année, selon son directeur général adjoint

Tanger Med devrait dépasser sa capacité nominale de traitement de neuf millions de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) cette année. C’est ce qu’a révélé son directeur adjoint Rachid Houari, à l’agence Reuters. «Maintenant, chaque terminal fait un peu plus de trafic que la capacité théorique, c’est pourquoi je pense que nous ferons un peu mieux que neuf millions de conteneurs», a-t-il déclaré.

Selon la même source, les tensions en mer Rouge avaient eu peu d’impact sur la croissance du trafic. «Les conteneurs traversant la mer Rouge ne représentent que 25% du trafic du port, et de nombreux navires traversent toujours le canal de Suez malgré les perturbations», a-t-elle souligné, précisant que l’essentiel du trafic du port se fait avec l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Quatrième port à conteneurs le plus compétitif au monde

Rappelons que le complexe portuaire de la ville du détroit avait traité 8.617.410 conteneurs EVP en 2023, en hausse de 13,4% par rapport à 2022, confirmant ainsi sa position de leader en Afrique et en Méditerranée, devant les ports espagnols de Valence et d’Algésiras. De belles performances qui ont permis à Tanger Med d’être le quatrième port à conteneurs le plus compétitif au monde, d’après le récent rapport «The Container Port performance index 2023» publié par la Banque mondiale et Standard & Poor’s Global Market Intelligence.

L’année 2024 démarre également sur de bonnes bases puisque le port tangérois avait manutentionné un volume de 33,2 millions de tonnes de marchandises durant le premier trimestre de 2024, en croissance de 14,9% par rapport à la même période de l’année dernière, d’après des chiffres publiés par Tanger Med Port Authority (TMPA). Son chiffre d’affaires a également connu une augmentation de 18,3% au cours des trois premiers mois de l’année en cours pour dépasser le milliard de dirhams.

Outre l’activité portuaire, Tanger Med, qui dispose de zones industrielles qui polarisent 1.200 entreprises où exercent 110.000 personnes, souhaite étendre ces espaces «de 2.500 à 5.000 hectares pour attirer davantage d’investisseurs dans les industries à haute valeur ajoutée», d’après Rachid Houari. Des sociétés dont les exportations avaient atteint une valeur de 15 milliards de dollars en 2023, soit 20% des exportations globales du Maroc l’année dernière.