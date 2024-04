Tanger Med, une plateforme clé pour le transit des produits agroalimentaires

Tanger Med, ce nom résonne désormais comme un symbole de modernité et d’efficacité dans le secteur de la logistique. Situé stratégiquement à la croisée des voies maritimes majeures reliant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, ce complexe portuaire marocain est rapidement devenu un acteur incontournable dans la logistique agroalimentaire, notamment grâce à ses installations de pointe et sa capacité à traiter efficacement d’énormes volumes de marchandises.

Depuis son inauguration en 2007, Tanger Med a constamment évolué pour répondre aux besoins croissants des marchés internationaux. Reliées au réseau national de voies express et autoroutes vers les grandes agglomérations du Royaume, ses unités fret, en importation ou exportation, sont à seulement 3 heures de Rabat, 4 heures de Casablanca, 6 heures de Marrakech et 8 heures d’Agadir.

Tanger Med est surtout connecté à plus de 180 ports et 77 pays dans le monde, ce qui permet d’atteindre le nord de l’Europe en 3 jours, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud en 10 jours ou la Chine en 20 jours. Véritable pont maritime sur le Détroit et vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l’Europe, l’activité roulier (camions TIR) permet de raccorder le complexe portuaire Tanger Med à l’Espagne (Algésiras, Motril et Barcelone), la France (Marseille et Sète) et l’Italie (Gênes).

Hassan Abkari, directeur général de Tanger Med Port Authority, souligne l’importance cruciale de Tanger Med en tant que pivot logistique dans le commerce mondial: en mettant en avant le rôle central que joue ce complexe portuaire dans l’acheminement des produits frais vers l’Europe, en particulier à travers les ports espagnols, ce responsable signale que grâce à ses infrastructures avancées, il traite environ 500.000 camions par an, dont 34% transportent des produits frais dans des camions frigorifiques, illustrant ainsi son engagement à maintenir la qualité des produits tout au long du processus de transit.

C’est pourquoi l’extension et l’amélioration des capacités du port de Tanger Med illustrent parfaitement la dynamique de modernisation en cours, nécessaire pour accompagner la croissance économique soutenue du Maroc et renforcer sa position stratégique sur le marché global. «Nous approchons de la capacité maximale, ce qui a motivé un investissement considérable d’environ un milliard de dirhams dans l’expansion ou la création d’un nouveau SAS d’importation, ainsi qu’une zone de contrôle des importations. De plus, une zone d’exportation de 17 hectares a été mise en place, et cette année marque le début de l’extension du port pour passagers et rouliers, avec l’ajout de 13 quais supplémentaires capables d’accueillir des navires jusqu’à deux cent cinquante mètres de longueur, et avec des tirants d’eau atteignant près de 12 mètres», explique Hassan Abkari.

«Ces développements nous préparent à répondre à la croissance prévue, visant un million de camions d’ici 2030, afin de relever les défis à venir pour le Maroc, tels que l’organisation de la Coupe du Monde ou d’autres événements internationaux qui nécessiteront une logistique «just in time». Ceci est crucial non seulement pour les produits frais, dont nous discutons aujourd’hui, mais également pour tous les secteurs industriels, notamment l’automobile, le textile, et d’autres industries clés du Maroc».

De plus, avec plus de 3,4 millions de tonnes de produits marocains transitant par camions et près de 15,6 millions de tonnes par conteneurs frigorifiques, Tanger Med joue un rôle essentiel non seulement dans l’exportation marocaine vers l’Europe, mais aussi dans les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’entre l’Amérique du Sud et l’Europe. «En étant connecté à 180 ports dans près de 80 pays, Tanger Med offre aux entreprises la possibilité d’étendre leurs marchés en assurant des délais de transit adéquats pour leurs produits, ce qui en fait un acteur majeur dans la dynamique commerciale mondiale», fait savoir Hassan Abkari dans une déclaration pour Le360.

Un système de pointe

Rien qu’en 2023, le port de Tanger Med a, pour rappel, traité des volumes substantiels de marchandises, avec 3,4 millions de tonnes de produits agroalimentaires acheminés par camions TIR et 15,6 millions de tonnes transportées en conteneurs frigorifiques REEFER en transbordement. Les produits traités englobent une large gamme de denrées, notamment des céréales, des fruits et légumes variés tels que les tomates, les pastèques et les poivrons, ainsi que des biens de consommation courante tels que le chocolat, le beurre et les fraises, complétés par les poissons, les fruits de mer et les fromages. La capacité multimodale du port, intégrant transport routier réfrigéré et maritime, renforce la chaîne logistique pour les exportations nationales.

Parallèlement, Tanger Med a engagé une transformation numérique pour optimiser l’efficacité et la gestion des activités portuaires, améliorant ainsi la qualité des services aux clients. Ce processus comprend la simplification des procédures de manutention, la réduction des délais d’escale, et l’augmentation de la fluidité et de la sécurité des cargaisons. Pour soutenir les importateurs et exportateurs, un Port Community System a été développé, proposant des outils numériques accessibles via www.tangermedpcs.com, qui facilitent les opérations maritimes et terrestres, ainsi que les transactions financières.

Il s’agit notamment de la dématérialisation des procédures d’import-export, la traçabilité des cargaisons, la gestion des flux logistiques, la facturation à distance et le paiement multicanal. Depuis 2021, toutes les formalités portuaires à l’import et à l’export, pour les conteneurs et les camions TIR, sont gérées électroniquement. En outre, Tanger Med a mis en place un système intégré pour la certification des exportations agroalimentaires, y compris les certificats d’inspection et phytosanitaires nécessaires, centralisés dans le Port Community System et disponibles pour près de 5.000 exportateurs marocains à travers le Royaume.