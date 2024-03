Logistique: Tanger Med toujours plus haut

Tanger Med rejoint le top 20 mondial des ports à conteneurs, selon le dernier classement de référence d’Alphaliner, publié en mars 2024 et repris par le magazine Challenge. Le port se classe plus exactement à la 19e position alors que son intégration dans le top 20 était initialement prévue pour 2027. «Dans les détails, ce sont 8.617.410 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) qui ont été traités dans le complexe portuaire Tanger Med en 2023, en croissance de 13,4% par rapport à 2022, année durant laquelle 7.596.800 conteneurs EVP ont été enregistrés», lit-on.

A noter que le top 3 de ce classement est composé du port de Shanghai, avec un total de 49.158.000 conteneurs traités, suivi par le port de Singapour, avec 39 012 954 conteneurs tandis que le port chinois de Ningbo-zhoushan clôt le podium avec un total de 35 300 000 conteneurs.

«Les 8,6 millions de conteneurs traités à Tanger Med correspondent à 95% de la capacité nominale du complexe portuaire», souligne Challenge. La progression est due à la bonne performance des terminaux TC1 et TC4, opérés par Maersk-APM, et à la montée en puissance continue du terminal TC3, opéré par Tanger Alliance (JV détenue par Marsa Maroc à 50%, et avec comme partenaires Eurogate à 40% et Hapag Lloyd à 10%), avait expliqué à ce propos Tanger Med Port Authority dans son bilan publié fin janvier dernier. L’année 2023 a également enregistré des niveaux de productivité record dépassant des pics mensuels de 800.000 équivalent vingt pieds (EVP) manutentionnés.

La même année le trafic de camions tir affichait lui aussi une croissance soutenue, avec une évolution de 4,1% comparé à une année plus tôt, soit 477 993 camions Tir traités en 2023. Le trafic des produits industriels a lui connu une progression de l’ordre de 14,3% par rapport à l’année précédente. Les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont quant à eux manutentionné un total de 578.446 véhicules en 2023, soit une augmentation de 21 % par rapport à l’année 2022.