Tanger Med: plus de 8,6 millions de conteneurs traités en 2023, en avance de 4 ans par rapport aux objectifs

D’après Tanger Med Port Authority (TMPA), «cette progression est due à la bonne performance des terminaux TC1 et TC4, opérés par Maersk-APM, et à la montée en puissance continue du terminal TC3, opéré par Tanger Alliance (joint-venture détenue par Marsa Maroc à 50%, Eurogate à 40% et Hapag Lloyd à 10%)».

L’année 2023 a également enregistré des niveaux de productivité record, dépassant des pics mensuels de 800.000 EVP manutentionnés. Le trafic de camions a également enregistré une croissance avec 477.993 camions TIR traités, soit une évolution de 4,1% par rapport à 2022. Le trafic des produits industriels a, quant à lui, connu une augmentation significative de 14,3% par rapport à l’année précédente, compensant une baisse du trafic des produits agricoles de 7,7%.

Même constat pour le trafic de véhicules neufs: les deux terminaux à véhicules de Tanger Med ont manutentionné un total de 578.446 véhicules en 2023, soit une augmentation de 21% par rapport à 2022. «Ce trafic englobe principalement 341.758 véhicules à l’export, produits par les usines Renault de Melloussa et de SOMACA à Casablanca, ainsi que 176.208 véhicules exportés par l’usine Stellantis de Kénitra», précise-t-on.

Plus de 2,7 millions de passagers accueillis et 122 millions de marchandises manutentionnés

Le trafic du vrac liquide au port Tanger Med a enregistré une croissance de 6% par rapport à 2022, atteignant un total de 9.838.157 tonnes d’hydrocarbures manutentionnés. Parallèlement, le trafic du vrac solide a connu une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente, totalisant 581.042 tonnes traitées. Le complexe portuaire a aussi accueilli 2.700.747 passagers en 2023, en hausse de 30% par rapport à 2022. Ce qui lui a permis de retrouver les niveaux habituels enregistrés avant la crise de la Covid-19.

En termes de tonnage global, Tanger Med a manutentionné 122 millions de tonnes de marchandises, en augmentation de 13,6% par rapport à 2022, dont 21% en import/export. «Ce trafic global enregistré est le plus élevé au niveau du Détroit de Gibraltar et à l’échelle de la Méditerranée. Ce trafic représente également plus de la moitié du tonnage global traité par l’ensemble des ports du Maroc», indique TMPA.

Bilan de l’activité portuaire de Tanger Med en 2023

Source: TMPA.

Le trafic maritime a aussi connu une augmentation l’année dernière, avec l’accostage de 16.900 navires, en croissance de 17% par rapport à 2022. Plus précisément, on a compté 1.113 méga-navires (d’une taille supérieure à 290 mètres), en hausse de 16% par rapport à l’année précédente.

4ème port le plus performant au monde

«Ces résultats témoignent de la pertinence de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ce projet stratégique. Tanger Med reste résolument tourné vers l’avenir, prêt à relever de nouveaux défis et à renforcer davantage sa position en tant que hub logistique majeur au Maroc et dans l’espace euro-méditerranéen», indique l’autorité portuaire.

Les belles performances de Tanger Med au cours des dernières années lui ont permis de se classer comme le 4ème port le plus performant au monde sur plus de 340 ports à conteneurs dans le monde, selon l’édition 2022 de l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI), publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Le port marocain a ainsi devancé de grands ports tels que ceux de Yokohama au Japon (15ème), d’Algésiras en Espagne (16ème mondial et premier en Europe), de Singapour (18ème), ou encore de Busan en Corée du Sud (22ème).

Le port Tanger Med a également bénéficié en 2023 de la confiance renouvelée de la Banque européenne d’investissement (BEI). Dans un récent communiqué, l’institution financière a annoncé que son vice-président, Ricardo Mourinho Félix, se rendra à Tanger Med dans le cadre d’une visite au Maroc du 22 au 24 février.