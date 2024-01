Tanger Med voit encore plus grand: un nouvel investissement de 7 milliards de dirhams

Tanger Med Port Authority planche sur un plan d'investissement majeur d’environ 7 milliards de dirhams.. AFP or licensors

Selon le groupe de la Banque mondiale, Tanger Med Port Authority (TMPA) planche sur un plan d’investissement majeur d’environ 7 milliards de dirhams (650 millions d’euros). C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du lundi 8 janvier. «Il est principalement axé sur l’extension de la capacité de son terminal passagers et camions et la modernisation de sa zone d’importations. À cet effet, la filiale du groupe Tanger Med cherche à lever 350 millions d’euros (3,8 milliards de dirhams) de financement par emprunt, pour couvrir en partie les coûts de ses projets», lit-on.

L’institution de Bretton Woods envisage de soutenir TMPA à travers ses deux institutions: la Société financière internationale (IFC, destinée au secteur privé) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). En effet, le package de financement international comprend un prêt de l’IFC allant jusqu’à 100 millions d’euros et des prêts commerciaux allant jusqu’à 255 millions d’euros bénéficiant de la couverture de MIGA à travers son mécanisme de couverture contre le non-respect des obligations financières par une entreprise publique (NHSOE). «L’IFC envisage de fournir un prêt de 150 millions d’euros à TMPA. Ce prêt sera accompagné d’un cofinancement de 50 millions de dollars, convertis en euros, mobilisés par l’IFC auprès d’investisseurs institutionnels grâce à son Programme de portefeuille de prêts conjoints (MCPP)», souligne Le Matin.

Les fonds alloués par l’IFC seront exclusivement dédiés à l’extension du port de passagers et de camions. Ce projet d’envergure couvrira une superficie totale de 62,92 hectares, représentant 6,3% de l’emprise actuelle du complexe portuaire de Tanger Med, qui s’étend sur plus de 1.000 hectares. Concernant le soutien de MIGA, l’institution affirme qu’elle a été sollicitée par J.P. Morgan Chase Bank NA, succursale de Londres, pour couvrir ses prêts allant jusqu’à 255 millions d’euros, afin de cofinancer le plan d’investissement de TMPA.

La garantie de MIGA devrait avoir une échéance pouvant aller jusqu’à 15 ans contre le risque de NHSOE, couvrant jusqu’à 95% des obligations de paiement de la TMPA en vertu des prêts. Selon MIGA, le plan d’investissement de TMPA permettra d’améliorer l’offre de services du complexe portuaire, grâce notamment à l’augmentation de la capacité de traitement des camions à plus d’un million d’unités, renforçant ainsi davantage sa position en tant que plaque tournante logistique majeure. L’expansion prévue aboutira à une croissance de la capacité du terminal camions de 13% d’ici 2029 et de 43% d’ici 2032.