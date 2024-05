African Lion: les hélicoptères d’attaque Apache survoleront pour la deuxième fois le ciel du Sahara

La vingtième édition de l’exercice multinational interarmées African Lion débute ce lundi 20 mai à Benguerir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit. À ces manœuvres militaires de grande envergure participent 7000 soldats de vingt pays, en plus de ceux de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ainsi que ceux des FAR, de même que leurs homologues américains, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 20 mai.

Depuis plusieurs jours dans le port d’Agadir, la flotte des avions de chasse américains a commencé à arriver progressivement. D’énormes avions cargos ont transporté les hélicoptères d’attaque Apache, qui vont participer à des manœuvres tactiques en utilisant des systèmes de simulation et en exécutant des opérations militaires avec différentes armes d’attaque et de défense.

L’hélicoptère Apache survolera le ciel du Sahara pour la deuxième fois, après son apparition lors de la 18e édition de l’exercice African Lion, en 2022.

Le cap Draa, à Tan-Tan, avait alors abrité des manœuvres militaires simulant un scénario de confrontation directe, auxquelles ont participé quatre hélicoptères d’attaque Apache américains ainsi que des hélicoptères des FAR.

Les hélicoptères avaient neutralisé avec une haute précision une série de cibles et effectué des manœuvres simulant la confrontation directe avec des objectifs visibles.

Le Maroc, qui figure parmi un nombre restreint de pays à avoir bénéficié de l’aval du Congrès américain pour l’achat de cet armement, doit réceptionner un premier lot de ces hélicoptères d’attaque dans les prochains mois.

Auparavant, des officiers pilotes et des techniciens des Forces royales air ont suivi une formation intensive sur le pilotage de ces hélicoptères, sachant qu’une formation à distance leur avait été dispensée au cours des deux dernières années.

Le colonel Khalid Samit a été le premier pilote à recevoir un certificat d’authenticité de pilotage de cet appareil, et a aussi été nommé commandant de l’escadre de l’ensemble des hélicoptères d’attaque de Forces royales air, y compris les Apache.

Cet hélicoptère est connu pour son efficacité dans les combats et ses capacités de transport d’armements, comme les missiles air-sol, air-air et air-mer, et peut aussi transporter des soldats équipés de pistolets-mitrailleurs.

L’hélicoptère Apache, qui se distingue par sa grande vitesse, a pu démontrer son efficacité au cours des deux guerres du Golfe, de même que lors des conflits qui ont eu lieu en Afghanistan, en Libye, de même qu’au cours des batailles de la guerre au Yémen.