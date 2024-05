African Lion 2024: le compte à rebours est lancé

L’exercice conjoint maroco-américain African Lion 2024 débute dans huit jours, et sera conjointement mené, pour la vingtième fois, par les Forces armées royales (FAR) et leurs homologues américaines, du 20 au 31 mai, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 13 mai.

Reprenant un communiqué de l’État-major Général des FAR, le quotidien indique que l’édition 2024 de l’Africain Lion, qui aura lieu à Benguerir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit, comportera plusieurs activités, dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés, de jour et de nuit.

Au programme également, un exercice des forces spéciales, des opérations aéroportées, de même qu’un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des États-majors de la «Task Force», indique Al Ahdath Al Maghribia.

Cette vingtième édition comprend aussi un cycle de formations académiques, organisé en préparation à l’exercice, des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive, et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales, fournies au bénéfice de la population de la région d’Akka par un Hôpital militaire de campagne, explique le communiqué des FAR.

D’après le quotidien, environ 7000 éléments de forces armées provenant d’une vingtaine de pays, en plus de ceux de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) prendront part, au Maroc, aux côtés des FAR et des Forces armées américaines, à ces manœuvres militaires d’envergure.

L’exercice African Lion 2024, indique Al Ahdath Al Maghribia, contribue au renforcement de l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes.

L’African Lion 2024, désormais connu comme «le plus grand exercice conduit en Afrique», mené conjointement avec les FAR par l’Armée américaine, reste «un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Cette vingtième édition témoigne ainsi de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces armées américaines, à l’image des liens historiques et solides liant les deux pays.

Selon le quotidien, l’édition de cette année sera aussi l’occasion, comme les années précédentes d’ailleurs, de s’exercer sur les nouvelles armes que le Royaume vient d’acquérir, ou qu’il a commandées et s’apprête à réceptionner.

Al Ahdath Al Maghribia cite le système de missiles antichar Javelin, sur l’utilisation duquel des éléments des FAR vont s’exercer au cours de cette édition. Le quotidien précise que l’exercice prévoit même des sorties des nouveaux Bombardier B52.

Cette édition de l’African Lion inclut, en outre, des entraînements sur le terrain, avec des munitions réelles, et des programmes d’assistance civique et humanitaire.