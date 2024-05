African Lion 2024: les FAR vont tester de nouvelles armes

La vingtième édition de l’exercice militaire African Lion 2024 se déroulera du 20 au 31 mai courant dans les villes d’Agadir, Tan Tan, Al Mahbes,Tata, Kenitra, Benguerir et Tifinit. Comme lors des précédentes éditions, les Forces armées royales (FAR) testeront de nouvelles armes, dont le lance-missile antichar Javelin, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 3 mai.

L’exercice est considéré comme le plus grand exercice militaire américain en Afrique, auquel participent 7.100 soldats en provenance de 27 pays, avec à leur tête les États-Unis. Il s’agit notamment des pays européens membres de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) ainsi que des pays africains comme le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Sénégal.

Les États-Unis participeront avec 700 soldats de la Garde nationale, dont la plupart font partie du deuxième bataillon du 108e régiment d’infanterie, positionné dans la ville d’Utica. Au cours des ces exercices, les soldats de ce régiment procèderont au lancement des missiles TOW à guidage laser ainsi que des lance-missiles antichar Javelin.

Ces exercices se dérouleront avec des balles réelles dans le cadre des manœuvres qui comprendront des bombardements navals, voire la sortie des bombardiers B52 au Maroc. Le Haut commandement de la zone Sud avait accueilli, fin janvier et début février, la réunion de planification de la 20e édition de l’exercice African Lion, à laquelle ont participé les FAR à côté des armées de plus de 10 pays.

Un communiqué publié le 22 avril dernier par les FAR souligne que les planificateurs d’une dizaine de pays, dont des représentants des FAR et des forces armées des États-Unis, procèderont à la finalisation des modalités de déroulement des différentes activités prévues dans le programme de cette édition. En février 2024, le département d’État américain a approuvé la vente du système de lance-missiles antichar Javelin et d’équipements connexes pour un coût estimé à 260 millions.

Ce matériel, relaie Al Ahdath Al Maghribia, considéré comme le système de missiles antichar le plus performant, qui permet de cibler tous types de véhicules et particulièrement les chars, renforcera l’arsenal déjà consistant et diversifié des FAR.

Rabat et Washington avaient signé en 2020 un accord pour le renforcement de la coopération militaire pour une durée de 10 ans. Le royaume est considéré comme un partenaire dynamique et un allié stable sur le continent et la région, dans une zone traversée de foyers de tension.

Pour rappel, la première édition de l’exercice African Lion a été lancée en 2007 conjointement entre le Maroc et les États-Unis avec la participation de pays européens et africains. Ces manœuvres, qui sont considérées comme les plus grandes en Afrique, ont eu lieu chaque année depuis.