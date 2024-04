Le Maroc dispose du deuxième plus grand arsenal de drones militaires en Afrique

D’après les informations récemment fournies par Military Africa, institut spécialisé dans l’industrie de la défense en Afrique, le Maroc détient un total de 233 drones militaires, occupant ainsi la deuxième position en Afrique derrière l’Égypte qui compte quelque 267 unités.

«L’Égypte est le pays qui a acheté le plus grand nombre de drones (267), suivie par le Maroc (233) et le Nigeria (177)», relève la même source, ajoutant que l’Algérie arrive cinquième avec seulement 121 drones.

«L’Afrique du Nord est considérée comme la région la plus puissante en termes de capacités et de dépenses militaires. Cela explique pourquoi l’Égypte et le Maroc possèdent et exploitent de plus grandes quantités de drones», fait remarquer le portail africain. «Avec 400 unités, la Chine a fourni le plus grand nombre de drones aux pays africains, suivie par Israël (309 unités) et les États-Unis (227 unités), tandis que les Pays-Bas ont fourni le moins de drones (seulement 2 unités)», détaille-t-il.

Israël a fourni un grand nombre de drones, principalement au Maroc, fait-t-on observer de même source. «Ceux-ci sont essentiellement de nature tactique pour permettre aux soldats marocains sur le champ de bataille de surveiller et comprendre les mouvements des troupes ennemies», explique-t-on.

L’analyse révèle également que le marché africain des drones est dynamique et en pleine évolution. La demande croissante est ainsi alimentée par plusieurs facteurs, notamment les préoccupations sécuritaires. «La lutte contre le terrorisme, la piraterie et la sécurité des frontières sont des priorités essentielles pour de nombreuses nations africaines, où les drones fournissent des capacités cruciales de surveillance aérienne et de collecte de renseignements», souligne Military Africa.