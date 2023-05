Tanger Med, 4ème port le plus performant au monde, selon la Banque mondiale

Nouvelle consécration pour Tanger Med. La plateforme portuaire de la ville du détroit s’est classée 4e, dans l’indice mondial de performance des ports à conteneurs 2022 (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Elle devance de grands ports tels que celui de Yokohama au Japon (15ème), d’Algésiras en Espagne (16ème mondial), premier port en Europe dans ce classement, de Singapour (18ème mondial), ou encore Busan en Corée du Sud (22ème).

Le port chinois de Yangshan caracole en tête à l’échelle mondiale, suivi des ports de Salalah (Oman) et Khalifa (Abu Dhabi). Soit donc trois port de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) dans le Top 5 mondial. Port Said (Egypte) occupe la 10ème position.

D’après la Banque mondiale, ce rapport évalue l’efficacité des ports à conteneurs, en mesurant le temps écoulé entre l’arrivée d’un navire au port et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaison effectué. Au total, les performances de 348 ports ont été étudiées durant cette troisième édition du CPPI.

Top 5 mondial des ports à conteneurs les plus performants au monde

Ports Rang Pays Yangshan 1er Chine Salalah 2ème Oman Khalifa 3ème Emirats arabes unis Tanger Med 4ème Maroc Cartagena 5ème Colombie

Source : Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence.

Selon l’institution de Breton Woods et son partenaire S&P Global Market, l’objectif est d’identifier les lacunes des infrastructures portuaires commerciales et à émettre des recommandations pour permettre aux États, compagnies maritimes, opérateurs de ports et de terminaux, affréteurs, entreprises de logistique et consommateurs, d’améliorer leurs performances dans ce domaine.