Casablanca: augmentation du prix du tramway et de certaines taxes

Le Conseil de la ville de Casablanca a adopté à l’unanimité, mercredi, une décision portant augmentation du prix du ticket du tramway. Le prix de la course passe ainsi de 8 dirhams à 9 dirhams alors que le prix d’un billet aller-retour est facturé à 16 dirhams au lieu de 14 dirhams auparavant, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son numéro du week-end.

De même, poursuit le quotidien, les passagers ont désormais intérêt à s’en tenir aux règles de bienséance. Les manifestations d’incivilité sont lourdement sanctionnées. Des comportements comme le fait de cracher à l’intérieur d’une rame ou de poser les pieds sur les sièges sont sanctionnés par une amende de 300 dirhams payable séance tenante. Auparavant, les auteurs de ce genre d’infractions s’en sortaient avec une légère amende d’à peine 50 dirhams, relève le quotidien.

Selon la présidente du Conseil de la ville, dont les propos ont été rapportés par le quotidien, augmenter le prix du voyage par tram est une nécessité imposée par le souci de combler le déficit budgétaire lié à la gestion financière du transport urbain en site propre. Les recettes de la vente des billets sont, en effet, loin de couvrir les frais de gestion des deux lignes de tram actuellement en activité. Et c’est la Commune qui intervient pour prendre en charge la différence.

Par ailleurs, a estimé la présidente du Conseil de la ville, l’augmentation est tout à fait raisonnable. Ce qui n’est, bien sûr, pas de l’avis des élus de l’opposition qui ont voté contre cette décision.

Ce n’est manifestement pas la seule décision qui a attiré l’attention du quotidien. D’après Al Ahdath Al Maghrebia, le Conseil de la ville a également entériné une mesure consistant dans le relèvement du montant des frais et des taxes relevant de la rubrique de l’urbanisme et de l’aménagement. Il faudra, en effet, désormais débourser plus pour se faire délivrer toutes sortes d’autorisations et de certificats, notamment pour les commerçants et les professionnels.

C’est ainsi par exemple que pour obtenir un certificat de conformité au plan pour les commerçants qui veulent réaménager leurs magasins ou pour les autres professionnels, les locaux professionnels à usage industriel, commercial ou artisanal, il faut payer un montant forfaitaire de 5.000 dirhams.

Pour obtenir un récépissé de dépôt d’une déclaration d’exercice d’une activité commerciale ou artisanale non organisée, il va falloir débourser pas moins de 2.000 dirhams, un montant également forfaitaire. De même, se faire délivrer une autorisation d’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale non organisée est conditionné au paiement d’un montant de 3.000 dirhams.

Cela étant, et sur un autre volet, mais toujours au titre de la même session de mai, les formations de l’opposition ont appelé à la constitution de commissions d’enquête relative au complexe sportif Mohammed V. La demande, note le quotidien, a été acceptée et ce point sera versé à l’ordre du jour de la prochaine session.