Flutie Effect: l’impact de l’exploit des Lions de l’Atlas au Qatar sur la notoriété du Maroc vu par la New York University

Les auteurs de l'étude et membres du groupe de recherche en IA d'Anasse Bari au département d'informatique de l'Université de New York, avec le maillot marocain: Edward Hou, Charles Wang, Caitlyn Cui, Emos Ker, Alex Manko, Nawaf Alabdullah, Ali Alshehhi, Kelly Lawlor, Sebastian Straesser et Advait Abrol.

Le «Flutie Effect» ou l’augmentation de la notoriété de tout un pays (du Maroc en l’occurrence) que peut susciter la performance d’une équipe sportive, a bien eu lieu au profit du Maroc grâce à l’exploit inédit des Lions de l’Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022 au Qatar. C’est ce qu’expliquent des scientifiques de la prestigieuse Université de New York dans une nouvelle étude publiée dans le portail de l’Institut américain des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), basé à Washington D.C.

Anasse Bari, directeur du laboratoire d’IA à l’Université de New York et auteur principal de l’étude, explique que «le Maroc a non seulement réalisé un parcours remarquable lors de la Coupe du monde, mais il a également créé un récit convaincant qui a attiré l’attention du monde entier et suscité un intérêt remarquable pour le pays, d’une manière inattendue».

Les auteurs de l'étude sont des membres du groupe de recherche en IA d'Anasse Bari au département d'informatique de l'université de New York : Edward Hou, Charles Wang, Caitlyn Cui, Emos Ker, Alex Manko, Nawaf Alabdullah, Ali Alshehhi, Kelly Lawlor, Sebastian Straesser et Advait Abrol.

L’effet «Flutie» que les chercheurs de la NYU se sont attelés à examiner dans cette recherche indique que la performance hors pair du Maroc lors de la dernière Coupe du monde s’accompagne d’une hausse sans précédent des recherches liées aux voyages au royaume et à la gastronomie marocaine.

«Pendant et après le parcours surprenant du Maroc jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde à l’automne 2022, les recherches en ligne sur des sujets non sportifs liés au Maroc ont augmenté de 400%. Il s’agit notamment de l’augmentation des volumes de recherche globaux liés à la cuisine, à la culture et aux attractions du pays avec des requêtes telles que “meilleure période pour visiter le Maroc”, “visa pour le Maroc” et “couscous”. En outre, une analyse du sentiment mondial en ligne à l’égard du Maroc a révélé que les sentiments à l’égard du pays sont passés d’une quasi-neutralité au cours du mois précédant la Coupe du monde à une augmentation de près de 150% du sentiment positif au cours de la compétition qui a duré un mois», rapporte l’université dans un article détaillé reprenant les grands axes de l’étude.

Lire aussi : Anasse Bari, directeur du laboratoire d’IA à l’Université de New York: «ma recette du succès repose sur des ingrédients profondément ancrés dans nos valeurs marocaines»

Pour évaluer ce phénomène, «Bari et ses collègues ont créé des modèles de traitement du langage naturel (NLP) pour mesurer le sentiment (positif, négatif ou neutre) contenu dans les articles de presse en anglais relatifs au Maroc avant (du 19 octobre 2022 au 19 novembre 2022) et pendant (du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022) la Coupe du monde –une méthode courante pour évaluer le ton de la couverture de l’actualité. Le sentiment était proche de “neutre” avant la Coupe du monde, mais il est devenu positif avec une augmentation de près de 150% pendant le mondial», souligne-t-on.

Bari, qui a été le premier chercheur au monde à diriger une équipe internationale de médecins et de scientifiques pour développer trois outils d’IA pour lutter contre la Covid et l’hésitation vaccinale, a par ailleurs conçu avec son équipe un cadre permettant de saisir les effets de la popularité et du sentiment sur trois périodes : 30 jours avant la Coupe du monde (CDM), 30 jours pendant la CDM et 30 jours après la CDM.

«Comme on pouvait s’y attendre, les recherches liées spécifiquement à la CDM ont augmenté pendant la compétition, mais aussi celles liées aux voyages (Rabat et Casablanca ont connu des augmentations significatives en termes de popularité) et à la nourriture. Notamment, parmi les cuisines marocaines, le couscous et le tajine ont conservé une popularité accrue après la fin du Mondial; le couscous avec une augmentation de plus de 90% par rapport à sa popularité avant la CDM, suivi par le tajine avec une augmentation de 81%», fait remarquer la même source.

Apogée de la notoriété après la victoire contre le Portugal

Plus précisément, «la victoire du Maroc sur le Portugal, qui a marqué son accession historique aux demi-finales, a été le point culminant de la popularité, avec un bond énorme de 4.527% des mentions. Les mots sémantiquement liés au mot “marocain” ont grimpé en flèche de 3.758% pendant la Coupe du monde par rapport à la période précédente. En outre, plusieurs termes connexes ont commencé à se répandre sur Reddit pendant la CDM, notamment “Morocco Travel”, “Morocco Food” et “Morocco Capital”. Alors que la popularité de la plupart de ces termes a diminué après la Coupe du monde, les sujets liés à “Morocco Travel”, en particulier, ont connu une augmentation de l’attention de 2.356% par rapport à la période pendant la compétition», selon l’étude réalisée par des membres du groupe de recherche en IA d’Anasse Bari au département d’informatique de l’Université de New York: Edward Hou, Charles Wang, Caitlyn Cui, Emos Ker, Alex Manko, Nawaf Alabdullah, Ali Alshehhi, Kelly Lawlor, Sebastian Straesser et Advait Abrol.

«Le succès du Maroc en 2022 a certainement eu un impact sur la décision de la FIFA de confier la co-organisation de la Coupe du monde 2030 au Royaume. Et nous savons maintenant que le parcours de l’équipe marocaine a porté ses fruits de manière inédite», fait valoir Bari.