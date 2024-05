Drones à infrarouge, intelligence artificielle, Canadair, satellites... L’arsenal de la lutte contre les feux de forêt se modernise

Abderrahim Houmy, directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts, lors de la réunion du comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, le 16 mai 2024. (Crédit: Yassine Mannan/Le360)

«Nous allons utiliser lors de la saison des hautes chaleurs sept drones à infrarouge que nous venons d’acquérir, ainsi que les photos satellitaires instantanées et l’intelligence artificielle pour pouvoir cerner et lutter avec précision contre les incendies de forêt», a déclaré à la presse, ce jeudi 16 mai 2024, Abderrahim Houmy à l’occasion de la réunion du comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt.

Cette réunion a regroupé, outre le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et ses collaborateurs, les représentants des Forces armées royales et ceux de la protection civile, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires et de la santé publique.

L’ANEF va pouvoir aussi s’appuyer sur sept Canadair en attendant que le Maroc ne renforce sa flotte aérienne d’un huitième appareil qui sera livré en 2025. «L’utilisation de l’IA sera étendue aux régions où la densité du couvert forestier est importante, car c’est un outil qui permet de déterminer à 75% les risques et les probabilités d’incendies», a-t-il souligné.

Abderrahim Houmy a fait savoir qu’en 2023, un total de 466 incendies ont touché une superficie de 6.426 hectares, en majorité dans les régions de l’Oriental et du nord-ouest. Près de 45% de la superficie forestière touchée par les incendies par le feu étaient constitués d’arbustes, de formations herbacées et de l’alfa. Afin de mieux surveiller les forêts, 1.400 guetteurs d’incendies seront déployés. Un parc constitué de 124 véhicules de première intervention sera opérationnel, a précisé l’agence.

Lire aussi : Lutte contre les feux de forêt: le Maroc réceptionne son septième Canadair

L’ANEF a annoncé qu’elle organisera le 21 mai prochain une journée nationale de sensibilisation aux incendies de forêt. Interrogé par la presse, Abderrahim Houmy a mis en exergue la similitude du système national de lutte contre les incendies de forêt avec celui des États-Unis, ce pays s’appuyant lui aussi sur une agence nationale pour catalyser et gérer la prévention et la lutte contre les incendies.

Le directeur général a expliqué que l’expertise marocaine dans ce domaine a été partagée en 2023 avec l’Espagne, le Portugal et l’Italie lorsque ces pays avaient été confrontés à de graves feux de forêt.