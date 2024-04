Tanger: le ministère de l'Intérieur se prépare aux incendies de forêt

Le ministère de l’Intérieur a mobilisé ses services compétents dans la région de Tanger-Tetouan-Al Hoceima pour prévenir les feux de forêt de l’été prochain et se préparer à y faire face. A cet égard, une réunion a été tenue, mercredi dernier, au siège de la wilaya de Tanger pour dresser le bilan des feux de forêt durant l’année 2023 et proposer des mesures pour en réduire les risques en 2024, rapporte Al Akhbar du vendredi 26 avril.

Les participants à cette réunion ont discuté des moyens de relever les défis représentés par ce fléau, dans les zones qui disposent d’une importante couverture forestière comme dans la région de Tanger-Tetouan-Al Hoceima. Ils ont, ainsi, mis l’accent sur la nécessité d’assurer l’opérationnalité permanente de toutes les équipes d’intervention chargées de lutter contre les incendies, dans un contexte de dérèglement climatique qui décuple les risques d’incendie.

L’attention a également été portée sur la fourniture de matériel et d’équipement nécessaire, la mise en œuvre d’actions anticipatoires pour la protection contre les incendies, la consolidation du système de détection du feu et la garantie de l’immédiateté d’intervention après l’annonce des incendies, en plus du lancement de campagnes de sensibilisation sur l’importance de la prévention du déclenchement des feux de forêt.

Les participants à cette réunion ont indiqué que les interventions doivent répondre à des priorités garantissant la sécurité des équipes chargées de lutter contre les feux, la protection des citoyens et leurs biens ainsi que la préservation des forêts qui sont considérées comme une richesse nationale.

Selon les intervenants, relaie Al Akhbar, les feux ont ravagé 1.400 hectares de forêt en 2023, en baisse par rapport aux années précédentes grâce à la coordination entre les divers services et l’efficacité des interventions aériennes et au sol.

Il faut rappeler que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose de 512 hectares de forêts d’une grande diversité biologique, soit 32% en moyenne de la superficie totale de la région. Elle comporte, en outre, 20 réserves et des sites protégés d’une grande importance écologique dont certains sont inscrits sur la liste de Ramsar.