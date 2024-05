Découvrez le «Ghiath Smart Patrol», le nouveau véhicule de la police marocaine, équipé d’un drone et de caméras à reconnaissance faciale 

Dans le lot des moyens et équipements logistiques exposés hier jeudi 16 mai à Agadir, lors du coup d’envoi des Journées portes ouvertes de la DGSN, un nouvel engin a particulièrement cristallisé l’attention de l’assistance. Il s’agit d’un SUV imposant, appartenant à une nouvelle génération de véhicules de patrouille intelligents, appelé à renforcer les capacités d’intervention de la police marocaine en matière de prévention de la criminalité.

Le «Ghiath Smart Patrol», nouveau véhicule de patrouille intelligent de la Sûreté nationale.

Le360 apprend qu’il n’est autre que la déclinaison marocaine du «Ghiath Smart Patrol», un véhicule qui a déjà fait ses preuves auprès de la police de Dubaï, et qui a été développé par la division projets spéciaux de W Motors, constructeur basé aux Émirats arabes unis et connu pour avoir produit la supercar Lykan HyperSport.

«Connecté aux différentes bases de données sécuritaires, le véhicule sera d’abord testé pendant une période de six mois, en collaboration avec la police de Dubaï, avant de procéder à l’évaluation de sa capacité à améliorer les services offerts aux citoyens», a souligné la DGSN.

Décrit comme «l’un des véhicules de sécurité les plus avancés au monde», le véhicule se démarque par son équipement en nouvelles technologies, notamment ses 10 caméras orientées vers l’avant, capables de reconnaître des visages à une distance de 9 mètres et de lire les plaques d’immatriculation. S’y ajoute une caméra rétractable à vision 360 degrés, qui peut être déployée sur le toit pour effectuer des vues panoramiques, des zooms et capturer des images.

Le «Ghiath Smart Patrol» est également doté d’un écran de 40 centimètres installé sur le tableau de bord, qui permet d’afficher les images des 10 caméras extérieures et de la caméra télescopique, et dont le système d’exploitation est dopé à l’intelligence artificielle. Last but not least, le Ghiath est équipé d’un drone d’une autonomie de 30 minutes, disposant d’une caméra thermique pour surveiller le trafic et faciliter les opérations de sauvetage.

Lors du Sommet mondial de la police 2024, tenu en mars dernier au World Trade Center de Dubaï, le constructeur W Motors avait dévoilé une nouvelle génération de ses véhicules Ghiath, équipée de projecteurs d’intervention frontaux, de caméras de toit infrarouges et de systèmes avancés de surveillance et d’assistance à la conduite.

«Avec des fonctionnalités telles que le système de sirène Whelen, le rétroviseur numérique et les caméras ADAS ANPR, les agents sont équipés pour toutes les situations. Amélioré par des ceintures de sécurité intelligentes, une cage de police arrière et des panneaux de porte renforcés, ainsi que des options pratiques comme des sièges Captain Chair, des sièges arrière résistants à l’eau et un système de tiroirs, le Ghiath Smart Patrol représente le summum de la technologie et de la fonctionnalité dans les véhicules de police», souligne W Motors dans une note publiée sur son site Internet.