En images: à Tanger, célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN

Cette cérémonie a été marquée par l’organisation d’un défilé des différentes unités de police, la levée du drapeau national et l’interprétation de l’hymne national à la caserne du groupement mobile de maintien de l’ordre à Tanger, en présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du préfet de police de Tanger, Abdelkebir Farah et de plusieurs responsables de la DGSN et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ainsi que des autorités militaires et judiciaires, des représentants des conseils élus, des services décentralisés et des services consulaires accrédités à Tanger.

Dans une allocution à cette occasion, le préfet de police de Tanger a souligné que les différents services ont œuvré pour la mise en œuvre optimale de la stratégie sécuritaire mise en place par la DGSN, en adoptant une approche globale, à travers laquelle ils ont accompagné les nouveautés et veillé à développer leurs ressources humaines et leurs équipements logistiques, en vue d’assurer l’efficacité des interventions et de réduire les indicateurs de criminalité, relevant que ces efforts visent à accompagner les transformations économiques que connait la région de Tanger et faire face au développement des différentes formes de criminalité.

Dans ce cadre, Abdelkebir Farah a présenté le bilan d’action des différents services de sécurité, notant que la préfecture de police de Tanger a veillé à simplifier les procédures d’obtention des documents administratifs, et à consacrer la philosophie de police de proximité, à travers le déploiement de quatre véhicules équipés pour enregistrer les données identitaires dans les communes rurales et les cercles à forte densité de population, et la mobilisation des moyens humains et logistiques aux points frontaliers pour assurer le bon déroulement de l’Opération «Marhaba» et accompagner l’augmentation du nombre de passagers.

Dans le domaine de la lutte contre la criminalité, le responsable sécuritaire a affirmé que la préfecture de police de Tanger a mobilisé toutes ses ressources humaines et logistiques pour lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes, en priorisant l’aspect préventif et proactif en vue de consolider le sentiment de sécurité chez le citoyen.

Grande importance accordée à la sécurité routière

Par ailleurs, la préfecture de police de Tanger a accordé une grande importance à la sécurité routière et à la régulation du trafic, en donnant la priorité à la facilitation du trafic, notamment à proximité des zones industrielles et des ports, tout en activant le volet répressif en matière de sécurité routière (plus de 16 millions de dirhams d’amendes collectées).

Abdelkebir Farah a relevé que ces efforts ont coïncidé avec le soutien aux fondements de l’ordre public, et à la préservation des droits et libertés publics, en plus de la couverture sécuritaire des différentes manifestations nationales et internationales tenues à Tanger et de l’organisation de campagnes de sensibilisation aux risques de l’addiction et de la violence en milieu scolaire, ainsi que sur le hooliganisme dans les stades et la protection de l’environnement au profit des élèves (plus de 46.000 bénéficiaires), ainsi que la consolidation de l’approche participative avec la société civile et les médias, tout en interagissant avec les informations publiées en ligne sur des crimes présumés et en détectant les fausses informations.

Renforcement des services sociaux

Il a également mis l’accent sur le renforcement des services sociaux destinés aux fonctionnaires de police et à leurs familles, notamment en ce qui concerne les services de santé, et l’accompagnement des retraités et des veuves, en plus du renforcement des capacités et la formation des policiers dans les différentes spécialités liées au domaine policier, et ce en consécration de la stratégie de la DGSN visant à accompagner l’accélération de la transformation digitale et à établir un service public de qualité, transparent et accessible.

Cette cérémonie a été marquée par la décoration de plusieurs retraités et fonctionnaires de la DGSN de Ouissams royaux.