Journées portes ouvertes de la DGSN: une cinquième édition à Agadir

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur (à gauche) et Abdellatif Hammouchi, directeur du pôle DGSN-DGST, donnent le coup d'envoi de la quatrième édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le 17 mai 2023, à Fès.

Les préparatifs suivent en ce moment leur cours à Agadir, afin d’accueillir la cinquième édition des JPO de la Sûreté nationale, du 17 au 21 mai prochain, placées cette année sous le thème de «La sécurité nationale: citoyenneté, responsabilité et solidarité», annonce Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 7 mai.

L’organisation de cet événement dans la principale ville de la région de Souss-Massa survient après le succès éclatant des éditions précédentes organisées à Fès, Casablanca, Marrakech et Tanger, et qui ont toutes été caractérisées par une affluence record.

Cette année, les JPO de la DGSN se tiendront au Parc des expositions d’Agadir, où de grandes célébrations sont prévues, via des journées de communication afin de faire connaître au plus grand nombre les efforts de modernisation de la DGSN. Au programme, des démonstrations, des shows et de nombreuses surprises spécialement dédiées aux enfants.

Cette manifestation annuelle vient cette année encore concrétiser une stratégie adoptée par la DGSN: une ouverture sur son environnement social et une meilleure proximité avec le grand public.

Samedi dernier, 4 mai 2024, alors que les préparatifs battaient déjà leur plein au Parc des expositions d’Agadir, Saaïd Amzazi, wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, s’y est rendu pour visiter le chantier, en cours d’aménagement.

Le wali a ainsi pu prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux, dont la construction des stands et l’aménagement des allées, qui permettront de mieux faire connaître au grand public toute l’importance du rôle des technologies dans le système des services de police.

Saaïd Amzazi a également visité différents espaces, encore en chantier, dont ceux qui abriteront des séminaires où des experts prendront la parole, ainsi que des aires dédiées aux plus jeunes.

Le wali a également eu un aperçu sur différents aspects organisationnels à même de valoriser au mieux cet événement exceptionnel qui se tiendra donc cette année à Agadir, sous la supervision directe de Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST.

Al Ahdath Al Maghribia indique que cette nouvelle édition des JPO de la DGSN intervient après celle de Fès, qui avait permis d’accueillir un nombre record de visiteurs, évalués 1,15 million.

En 2023, les JPO de la DGSN à Fès avaient nécessité la mobilisation de 2300 fonctionnaires de police, qui avaient pris part à différentes démonstrations et shows interactifs.

Dans la principale ville de la région de Fès-Meknès, les thématiques des stands avaient porté sur les différentes avancées technologiques adoptées par la DGSN, ainsi que les importants moyens techniques mis en œuvre par la Sûreté nationale.

Les différents séminaires organisés l’an dernier avaient aussi permis à divers intervenants conviés de débattre de plusieurs questions d’actualité, dont celles de l’identité numérique, de la protection des enfants, ou encore de la dimension des droits de l’homme dans l’exercice des fonctions de la police.