Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra: la DGSN célèbre le 68ème anniversaire de sa création

Une cérémonie a été organisée au grand centre de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), située au quartier Yacoub El Mansour à Rabat, en présence de Mohamed El Yacoubi, wali de Rabat, de Mustapha Moufid, préfet de la Police régionale, et de Fatiha El Moudni, maire de la capitale.

Plusieurs cadres, officiers et gardiens de la paix issus de la wilaya de police de Rabat ont participé à cet évènement qui a été l’occasion de rappeler le chantier, initié par le roi Mohammed VI, de modernisation des prestations et des infrastructures sécuritaires, tout en veillant à renforcer la sécurité et la lutte contre la criminalité. À ces tâches, s’ajoute la gestion des carrières des policiers dans le but de motiver ces «combattants du crime».

Dans une déclaration aux médias, Mohamed Jelmad, chef du district de Hay Ryad à Rabat, a affirmé que cette célébration constitue une occasion «pour renouveler l’attachement indéfectible au Trône alaouite et l’adhésion à la stratégie sécuritaire adoptée par le Directeur général de la sûreté nationale, basée sur la modernisation des moyens de travail, sur l’amélioration des conditions sociales des fonctionnaires et également sur l’adhésion aux principes des droits de l’Homme tels qu’universellement reconnus».

La DGSN, également connue sous le nom de Sûreté nationale, est le corps de police nationale du Maroc. Elle a été fondée le 16 mai 1956 par le roi Mohammed V et est placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Son directeur général actuel est Abdellatif Hammouchi.