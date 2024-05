Il est l’unique invité du continent africain: Hammouchi aux célébrations du bicentenaire de la police nationale espagnole

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a pris part au cours de cette semaine aux célébrations du bicentenaire de la police nationale espagnole.

Il y assistait à l’invitation du directeur général de la police nationale espagnole, en tant qu’unique responsable sécuritaire africain convié. Lors de ce déplacement, Abdellatif Hammouchi était accompagné d’une délégation comprenant de hauts cadres du pôle DGSN-DGST.

En marge de cette visite, le patron du pôle DGSN-DSGT a eu des entretiens avec ses homologues ibériques, dont Francisco Pardo Piqueras, directeur général de la police nationale espagnole, et Eugenio Pereiro Blanco, commissaire général du renseignement espagnol. Abdellatif Hammouchi a également rencontré Rafael Pérez Ruiz, secrétaire d’État espagnol à la sécurité, ainsi que Julián Ávila Polo, commissaire général chargé des étrangers et des frontières.

Ces échanges ont été l’occasion de passer en revue les réalisations en matière de coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment en matière de coordination opérationnelle et d’assistance technique, afin de faire face aux menaces terroristes et aux différents aspects de la criminalité transfrontalière, dont en premier lieu les réseaux de l’immigration irrégulière, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants.

Avec ses homologues, Abdellatif Hammouchi a aussi passé en revue les défis sécuritaires qui se posent aux deux pays et les mécanismes à mettre en oeuvre pour renforcer et élargir la coopération sécuritaire en partant d’une vision commune. À rappeler que les célébrations officielles du 200ème anniversaire de la police nationale espagnole se sont déroulées en présence du roi Felipe VI.