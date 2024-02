Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit le patron du renseignement espagnol

Un communiqué de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des réunions bilatérales entre les responsables sécuritaires et des renseignements des deux pays. La finalité est d’étudier les voies et moyens de développer la coopération entre les deux Royaumes dans les domaines liés à la sécurité.

La même source précise que cette rencontre a été l’occasion d’évaluer l’excellent niveau de coopération entre les deux parties et de passer en revue les différents sujets d’intérêt commun. Ceci, en plus d’échanger autour des dangers et défis sécuritaires à venir et les moyens d’y faire face dans une perspective commune.

Cette réunion, conclut le communiqué, illustre encore une fois la haute importance et la grande évolution de la coopération sécuritaire entre les services du Maroc et de l’Espagne qui prend assise sur la profondeur du partenariat stratégique entre les deux pays.