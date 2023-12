Abdellatif Hammouchi parmi les 50 personnalités les plus influentes en Afrique, selon Africa Report

Sous le titre «50 Africains influents: les puissants», l’article d’Africa Report met en lumière le rôle prépondérant de Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire du Maroc, que le magazine panafricain qualifie de «Eyes of the Kingdom (les yeux du royaume)».

L’article souligne notamment que Abdellatif Hammouchi a su faire face à des allégations et des mensonges, notamment en France, sans compromettre sa détermination et son engagement en faveur de la sécurité nationale et internationale.

Le magazine panafricain revient ainsi sur l’épisode des accusations de «complicité de torture» portées contre lui à Paris en février 2014, qui a fini par déclencher une crise diplomatique et une suspension de la coopération judiciaire entre le Maroc et la France. Début 2016, Abdellatif Hammouchi a été élevé au rang d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur par la France, une consécration méritée pour celui à qui l’on doit aujourd’hui le nouveau visage de la police marocaine.

Nommé en décembre 2005 par le roi Mohammed VI à la tête de la DGST, Abdellatif Hammouchi a marqué de son empreinte l’image et les pratiques de cette institution. Le bilan de son action à la tête des deux directions est très apprécié par bon nombre d’observateurs, nationaux et internationaux.

Abdellatif Hammouchi a su développer des liens étroits avec les services de renseignements étrangers tels que la CIA américaine, le MI6 britannique et la DGSE française, constate Africa Report, rappelant sa rencontre, en avril 2023, avec le patron de la CIA, William J. Burns. Sous sa houlette, la DGST incarne aussi cette volonté de faire du Maroc un partenaire fiable et engagé pour la promotion de la paix et de la stabilité au Sahara et au Sahel.