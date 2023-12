Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit Frédéric Veaux, le patron de la police nationale française

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi et Frédéric Veaux ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun au coeur de la coopération sécuritaire bilatérale et la manière de renforcer les mécanismes de cette coopération en matière, entre autres, de lutte contre le trafic de drogues et des stupéfiants, l’immigration illégale, la menace terroriste, les défis de la cybercriminalité ainsi que les autres formes de la criminalité transfrontalière.

Les deux responsables, ajoute la même source, ont également examiné les meilleures pratiques pour l’échange des expertises entre les deux parties et les mécanismes afin de conduire des opérations conjointes, dont celles entrant dans le cadre de la sécurisation des Jeux olympiques de Paris dans un cadre de confiance mutuelle et dans le respect des intérêts communs.

Lors de cette rencontre, il a été convenu entre les deux parties de lancer les préparatifs d’une visite similaire de Abdellatif Hammouchi à Paris, et ce, dans un avenir proche, affirme la même source, toujours dans le cadre du renforcement d’une coopération sécuritaire aux multiples facettes et au bénéfice des intérêts des deux pays.

Abdelatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, reçoit Frédéric Veaux, patron de la police nationale française, le 12 décembre 2023 à Rabat.

Selon la DGSN, la rencontre de ce mardi 12 décembre intervient dans le cadre des rencontres bilatérales et multilatérales que tient le patron du pôle DGSN-DGST avec les partenaires régionaux et internationaux du Royaume ainsi qu’avec les organisations internationales de police et de sécurité.