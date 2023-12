DGSN: voici le film institutionnel de promotion de la candidature du Maroc pour abriter la 93ème Assemblée générale d’Interpol

Un pays moderne et fier de son patrimoine et de son histoire, des infrastructures aux normes internationales, des projets structurants sur tous les plans. En un mot comme en mille, un pays à la jonction de deux continents où il fait bien vivre, passer ses vacances et investir. Ce sont ces multiples atouts que vante le film institutionnel accompagnant la candidature du Maroc pour abriter la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol, prévue en 2025.

Sauf que ces avantages et ces progrès ne seraient rien si la sécurité ne suit pas. Car il ne saurait y avoir de prospérité sans sécurité et cette responsabilité incombe aux femmes et aux hommes du pôle DGSN-DGST.

Durant plusieurs décennies, la police nationale marocaine s’est acquittée de cette lourde responsabilité avec brio et rien n’est au-dessus des capacités d’une police dont l’expérience et le savoir-faire sont connus et reconnus partout dans le monde.

Le film institutionnel projeté à Vienne met ainsi en relief les diverses facettes de modernisation et de progrès que connaissent les services de sûreté marocains, leur permettant notamment d’occuper une place pionnière dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale.

Lire aussi : Le Maroc abritera la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol

Avec des voix off en arabe et un sous-titrage en anglais, le film revient aussi sur la longue et fructueuse coopération entre la police marocaine et Interpol à telle enseigne que, comme toutes les polices du monde en témoignent, le Royaume a fini par revêtir cette image de dernière escale pour les criminels recherchés par l’Organisation policière internationale siégeant à Lyon.

Par ovation et à l’unanimité

Une crédibilité et une grande confiance qui ont fait que la police marocaine a été derrière un fait inédit ce vendredi 1er décembre dans les annales d’Interpol: elle a remporté l’organisation de la 93ème session de l’Assemblée générale par ovation, sans même passer par le vote. Mieux encore: des pays s’étant portés candidats ont retiré leurs candidatures une fois que le Maroc a soumis la sienne.

Auparavant, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, qui se trouvait sous les feux de la rampe, avait prononcé une allocution en langue arabe.

Lire aussi : Interpol: avec la participation de Abdellatif Hammouchi, ouverture de la 91ème session de l’Assemblée générale

Au terme de la projection du film institutionnel présenté par la DGSN, des remerciements ont été adressés aux pays qui ont exprimé leur solidarité avec le Royaume suite au séisme du 8 septembre, et pour la confiance placée dans le Royaume par les quelque 200 pays membres d’Interpol. Rendez-vous est donc donné à Marrakech, en 2025.