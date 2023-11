Vienne: entretiens entre Abdellatif Hammouchi et le patron du renseignement autrichien

Abdellatif Hammouchi et Omar Haijawi-Pirchner, chef de la Direction de la protection de l’État et du renseignement d'Autriche, le 28 novembre 2023 à Vienne.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, se trouve actuellement la capitale autrichienne Vienne, où il participe aux travaux de la 91ème session de l’Assemblée générale d’Interpol, qui se déroulent du 28 novembre au 1er décembre.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi a eu des entretiens, ce mardi 28 novembre, en marge des travaux de cette session, avec Omar Haijawi-Pirchner, chef de la Direction de la protection de l’État et du renseignement d’Autriche.

Les deux responsables, selon la même source, ont abordé les moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Autriche dans tous ses aspects et de développer les mécanismes pour aller de l’avant dans cette coopération et faire face aux menaces et défis sécuritaires.

Lors de cette rencontre, Abdellatif Hammouchi et Omar Haijawi-Pirchner étaient accompagnés de leurs proches collaborateurs et de hauts cadres des deux services respectifs.

Cette visite, souligne la DGSN, intervient dans le cadre des engagements du Royaume dans le renforcement de la coopération sécuritaire au niveau international et sa détermination à partager son expérience et son expertise en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière avec les pays amis et alliés, ainsi qu’avec tous ses partenaires internationaux.