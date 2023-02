Sahara: Nasser Bourita salue la position de l’Autriche et explique le vote du Maroc en faveur de l’Ukraine

«L’Autriche vient d’apporter un soutien au plan d’autonomie, c’est une position et un développement positifs qui vont donner, à l’avenir, un nouvel élan à la coopération stratégique entre les deux pays», a déclaré, mardi 28 février 2023 à Rabat, Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le vice-ministre autrichien des Affaires étrangères, Peter Launsky, dans le cadre de la visite au Maroc du chancelier autrichien Karle Nehammer.

«La solution au conflit ne peut intervenir que dans le cadre de l’ONU et du projet d’autonomie sous la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc», a souligné le responsable marocain en citant la déclaration conjointe maroco-autrichienne dans laquelle Vienne apporte son soutien à ce projet, le qualifiant de «sérieux et de crédible» et qui constitue une «base» pour une «solution acceptée par toutes les parties».

La déclaration conjointe publiée après les entretiens entre le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le chancelier autrichien, souligne que les deux pays ont affirmé «leur soutien aux efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura», et à ses efforts pour poursuivre le processus politique pour «une solution juste, durable, politique et mutuellement acceptable», conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations unies». Dans cette déclaration, il est également dit que «le Maroc a salué la volonté de l’Autriche de poursuivre son précieux soutien à la MINUSRSO».

En outre, Bourita a évoqué la dynamique que connaît la cause nationale au niveau international. Il a rappelé que le projet d’autonomie bénéficie d’un large soutien de la part de nombreux pays, en plus des Etats-Unis, d’Europe, d’Afrique, du monde arabe et d’Asie. «Il y a d’autres soutiens qui viendront bientôt de l’Europe», a assuré le ministre, indiquant que jusqu’ici, 30 pays africains ont manifesté leur appui au plan d’autonomie et 38 pays ont ouvert des consulats dans les provinces sahariennes.

A propos de la coopération bilatérale, Peter Launsky a souligné, pour sa part, l’importance de la relation de longue date qui lie les deux pays, engagés dans de nombreux dossiers bilatéraux au niveau notamment de la concertation politique, l’économie, la migration, la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Le vice-ministre autrichien a également salué «le rôle clé du Maroc» dans la région, reconnaissant son engagement dans la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, ainsi que dans la stabilité de la région du Sahel et en Libye. Il s’est félicité des bonnes relations du Royaume avec l’Union européenne dans différents domaines et salué la position du Maroc vis-à-vis de la crise ukrainienne.

Sur ce dernier point, Bourita a expliqué le récent vote du Maroc en faveur de l’intégrité territoriale de l’Ukraine lors de l’Assemblée générale de l’ONU. «Le Maroc a voté pour la résolution (qui appelle au départ des forces russes de l’Ukraine, ndlr) parce qu’il défend l’intégrité territoriale des Etats membres de l’ONU et s’oppose toujours à l’utilisation de la violence pour résoudre les différends», a fait savoir le chef de la diplomatie marocaine, avant de conclure: «Le Maroc a toujours été du côté des voisinages constructifs.»