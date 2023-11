Abdellatif Hammouchi assiste à la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de NAUSS

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a assisté, ce lundi 6 novembre 2023, à la cérémonie annuelle de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) en Arabie saoudite, célébrant la graduation de sa 41e promotion.

L’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) a organisé cet événement pour célébrer la réussite de la promotion actuelle d’étudiants en sécurité nationale et internationale. Ils ont réussi à achever leurs études supérieures et à obtenir des diplômes de maîtrise et de doctorat dans divers domaines de sécurité et de technologie.

Pour rappel, Abdellatif Hammouchi a participé aux travaux de la 49e réunion annuelle du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, en tant que membre de sa nouvelle composition. NAUSS est considérée comme l’édifice scientifique et le bras académique du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes. Celui-ci se charge de superviser la formation des cadres et des experts scientifiques spécialisés dans les domaines policier et sécuritaire.

Il est à noter que le Conseil supérieur de l’Université de Naif est la plus haute instance exécutive de cet établissement académique, ayant pour charge de tracer sa politique générale, d’arrêter ses grandes orientations scientifiques, administratives et financières, et de prendre les décisions adéquates pour atteindre ses objectifs dans le domaine de la formation aux sciences sécuritaires et techniques.