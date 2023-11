Abdellatif Hammouchi s’entretient avec le vice-Premier ministre et ministre de la Justice belge

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce qu’Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, s’est entretenu, ce mercredi 1er novembre à Rabat, avec le vice-Premier ministre et ministre de la Justice belge, Paul Van Tigchelt, et la directrice générale par intérim de la Sûreté de la Belgique, Francisca Bostyn.

Les discussions ont porté sur l’évaluation de la coopération bilatérale entre le Maroc et la Belgique dans divers domaines sécuritaires d’intérêt commun. Les deux parties ont également abordé les moyens de renforcer cette coopération, d’élargir son champ d’application et d’en élever le niveau, dans le but de faire face aux défis grandissants liés au terrorisme et à la criminalité transnationale.

Cette réunion s’inscrit, selon le communiqué, dans le cadre de l’engagement de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire à renforcer leurs mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité, et à échanger les informations et expertises nécessaires pour lutter contre la menace terroriste et démanteler les réseaux du crime organisé au-delà des frontières nationales.

De plus, cette rencontre confirme la position du Maroc en tant que partenaire solide et stratégique dans les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la sécurité, à relever les défis sécuritaires et à faire face aux risques terroristes.