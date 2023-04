Abdellatif Hammouchi reçoit le président de l’Office fédéral allemand de protection de la Constitution

Un communiqué de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) précise que cette rencontre a porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire au niveau régional et des risques et défis que représente la montée de la menace terroriste. Les deux responsables ont également discuté des voies et moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Allemagne, et ce, sur des bases solides reposant sur les intérêts communs et la confiance partagée.

Cette visite, indique la même source, vient également confirmer la volonté des deux parties de consolider la coordination de leurs efforts en matière de renseignement, particulièrement dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur les deux pays, à la lumière des changements majeurs constatés sur le registre du risque terroriste et du crime organisé.

Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi a reçu le 7 avril, à son bureau à Rabat, le directeur de l’Agence de renseignement américaine (CIA), William Burns, qui était accompagné de certains de ses principaux collaborateurs et de l’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Puneet Talwar. Pour rappel également, toujours dans le cadre de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis, le patron du pôle DGSN-DGST a également reçu, en février dernier à Rabat, le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray.

Depuis quelques mois, Abdellatif Hammouchi multiplie les rencontres avec les hauts responsables sécuritaires de plusieurs pays dans l’objectif de renforcer la coopération entre le Maroc et ces pays dans divers domaines liés à la sécurité et au renseignement. C’est ainsi qu’il avait reçu, tour à tour, le directeur général de la police fédérale d’Allemagne, Dieter Romann (juin 2022), le directeur général de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras (août 2022), le commissaire général de la police israélienne, Yaakov Shabtai (août 2022), la secrétaire d’État et directrice du Centre national de renseignement d’Espagne, Esperanza Casteleiro Llamazares (septembre 2022), le commandant en chef de la police d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, le général de division Faris Khalaf Al Mazrouei (octobre 2022), et le vice-président de la Sûreté de l’État saoudien, Abdullah Fahad Salih Al-Owais (janvier 2023).