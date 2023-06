Sécurisation des évènements sportifs: Abdellatif Hammouchi y veille personnellement

Que ce soit à l’échelle régionale, continentale ou mondiale, le Royaume organise depuis longtemps de grandes manifestations sportives.

Une organisation qui nécessite une expérience aiguisée avec la disponibilité des agents de police et la compétence des unités spécialisées dans la sécurité des compétitions de cette envergure.

Al Ahdath Al Maghribia relaie, ce mercredi 14 juin, le fait que le directeur général de la DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a, depuis des années, tenu à personnellement superviser les grandes rencontres sportives qui se déroulent dans l’ensemble des stades du Maroc.

Encore une fois, sa présence a été remarquée lundi dernier, lorsqu’il a effectué une visite au complexe Moulay Abdallah de Rabat, qui a abrité un match amical entre la sélection nationale de football et son homologue capverdienne.

Un jour auparavant, Hammouchi s’était déplacé au complexe Mohammed V de Casablanca, où il a supervisé en personne les dispositifs de sécurité déployés à l’occasion de la finale de la Ligue des champions de la CAF entre le WAC et Al Ahly.

Ces visites sur le terrain démontrent la grande importance qu’accorde la DGSN à la gestion de la sécurité dans toutes les rencontres sportives de l’équipe nationale et des clubs marocains participant à des compétitions à l’échelle continentale ou mondiale.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que la couverture sécuritaire ne se limite pas à l’environnement de l’espace qui abrite la manifestation sportive.

En effet, le plan de l’équipe de Hammouchi englobe, également, le schéma de circulation automobile, la sécurité des installations et des gradins du stade ainsi que les procédures d’évacuation et d’urgence.

Pour ce faire, la DGSN mobilise l’ensemble des corps constitués et des unités de sécurité, parmi lesquels on retrouve les éléments de la protection des sites sensibles, des unités équestres, la police cynotechnique, etc.

En plus de ces ressources humaines, la DGSN mobilise des équipements de pointe comme ces véhicules blindés dotés de caméras de surveillance et pouvant se mouvoir dans différents sites pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le patron de la DGSN-DGST veille à suivre toutes les étapes préparatoires et à surveiller leur exécution sur le terrain.

Au cours de ses déplacements, Hammouchi tient à inspecter les centres de commandement et à s’enquérir du plan de sécurisation de l’entrée et de la sortie du stade.

Afin d’assurer le succès de ces évènements de dimension continentale ou internationale, le patron du pôle DGSN-DGST insiste, à chaque fois, sur la mise à disposition de toutes les ressources sécuritaires nécessaires, afin de garantir le maximum de conditions de sécurité dans les stades.