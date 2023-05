De Tanger à Laâyoune, voici comment la DGSN a fêté son 67ème anniversaire

Des moments de fête, mais aussi de reconnaissance à une police citoyenne, dévouée, professionnelle et qui n’a plus rien à prouver dans l’accomplissement de ses devoirs.

En présence de ses hauts cadres, de personnalités civiles et militaires et des autorités élues, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, le mardi 16 mai, des célébrations dans ses différentes préfectures pour fêter son 67ème anniversaire .

Dans des allocutions données à cette occasion, les préfets de police ont rappelé que la DGSN est déterminée à donner corps à la stratégie tracée par sa hiérarchie. Une stratégie globale par laquelle la police ambitionne de rester à la pointe et accompagner les nouveaux défis de la sécurité et de la criminalité, en se dotant des moyens humains et matériels nécessaires pour l’accomplissement de ses missions, selon les normes sécuritaires internationales.

Une police qui est également ouverte sur son environnement, qui met un point d’honneur à impliquer la société civile et les autres partenaires et acteurs intéressés par les affaires sécuritaires.

Ce 67ème anniversaire de la DGSN est aussi l’occasion de faire le bilan des actions réalisées sur une année, surtout en matière de protection des personnes et des biens.

Dans plusieurs villes du Maroc, ce 67ème anniversaire a aussi été marqué par l’inauguration de plusieurs nouveaux services de la DGSN: arrondissements, centres de délivrance des cartes d’identité… Et avec toujours le même souci de proximité avec les citoyens, le même esprit d’abnégation et de sacrifice.

Rappelons que le point culminant de ces célébrations aura lieu, à partir de ce mercredi 17 mai, avec le début de la 4ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, qui se tiennent dans la ville de Fès.