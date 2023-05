DGSN: inauguration du nouveau siège de la préfecture de police d’Oujda

A l’occasion du 67ème anniversaire de sa création, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a inauguré ce jeudi 11 mai le nouveau siège de la préfecture de police d’Oujda. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du président du Conseil de la région de l’Oriental, des directeurs centraux de la DGSN, du préfet de la police d’Oujda, ainsi que des autorités judiciaires et militaires, outre des élus et plusieurs autres personnalités.

Le nouveau siège, s’inspirant de l’architecture locale et répondant aux normes techniques exigées pour les bâtiments sécuritaires de cet acabit, s’étend une superficie totale d’environ de 21.000 m2. Il est réparti sur 2 niveaux, dont un de 2 étages et l’autre de 4 étages, en plus d’un sous-sol et d’un parking extérieur. S’y ajoutent des espaces d’accueil et d’orientation dédiés aux usagers.

Le nouveau bâtiment comprend plus de 326 bureaux et espaces de travail intégrés destinés à abriter divers services et brigades de sécurité spécialisés, dont les services de la police judiciaire, de la sécurité publique et des renseignements généraux.

On compte également une infirmerie, des salles de réunion et une salle de conférence d’une capacité de plus de 120 personnes, ainsi que des installations pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, en plus d’un espace de prière, d’un restaurant et de salles de sport. Le tout est couvert par un système de vidéosurveillance de haute technologie qui fonctionne 24h/24.

Le siège de la préfecture de Police de Oujda.

Dans une déclaration à la presse, le commissaire de police, chef de la cellule de communication à la préfecture de police d’Oujda, Hassan Nejjari, a indiqué que l’inauguration du nouveau siège intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la DGSN en matière de gestion de son parc immobilier, notamment en termes de réhabilitation et de modernisation des infrastructures policières.

Lire aussi : Nador: arrestation d’un individu recherché au niveau national, et saisie d’armes à feu et de drogues

De son côté, le commissaire divisionnaire de police, chef du district de la police d’Oujda, Hamza Bekkali, a fait savoir que cette inauguration entend renforcer le sentiment de sécurité chez les citoyens et fournir des services de qualité, qu’il s’agisse de sécurité, de lutte et de prévention de la criminalité, ou de services administratifs.