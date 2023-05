Concours de la DGSN: arrestation de deux escrocs à Errachidia et à Zagora

C’est devenu une habitude à chaque fois que des services publics s’apprêtent à de grandes opérations de recrutement.

A Zagora, samedi dernier, la police judiciaire, sur la base d’informations précises de la DGST, a interpellé un individu qui usurpait la qualité d’un haut fonctionnaire, en se présentant à ses victimes comme étant à même de leur ouvrir les portes des services de la DGSN, affirme Al Ahdath Al Maghribiya ce mardi 2 mai.

Agé de 34 ans, l’individu bénéficiait du concours de sa complice, 47 ans, qui a à son tour été arrêtée à Errachidia.

Ils soutiraient à leurs victimes de l’argent, des sommes allant de 40.000 à 60.000 dirhams, avec la promesse de les faire recruter dans les rangs de la police.

Les deux prévenus ont été placés à la disposition de l’enquête menée par la police, sous la supervision du parquet compétent.

Al Ahdath rappelle que les services de la DGSN redoublent de vigilance à l’approche des concours de police et pendant ceux-ci, leur préoccupation majeure étant de recruter des compétences en toute transparence, dans le respect de l’esprit de l’égalité des chances.

Vers la fin du mois de juillet 2023, les services de Abdellatif Hammouchi vont organiser une série de concours de recrutement en faveur de près de 6.600 personnes. Plusieurs grades sont concernés, dont celui des commissaires, celui des officiers, des inspecteurs et des gardiens de la paix, avec le plus important contingent: plus de 4.000 postes.