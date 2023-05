Journées portes ouvertes de la Sûreté nationale: plus de 1,15 million de visiteurs, un record absolu

Les vendredi 19 et samedi 20 mai ont marqué le pic de ces Journées portes ouvertes (JPO) avec un total de 630.000 visiteurs, dont une bonne partie était constituée d’élèves, en plus des habitants de la ville de Fès et de citoyens venus des quatre coins du Maroc. Résidants, touristes étrangers et délégations officielles étrangères ont également afflué en masse à cet événement grand public.

Afin d’assurer le rayonnement de cette manifestation, la Direction générale de la sûreté nationale a également mis en place une application dédiée et consacré ses différentes plateformes sur les réseaux sociaux pour mieux la faire connaître et pour la transmission en direct des différentes activités organisées dans le cadre de ces JPO. Au total, quelque 20 millions de vues ont été réalisées.

La DGSN aura en tout mobilisé 2.300 fonctionnaires de police, qui ont pris part aux différentes démonstrations et shows et interagi avec les citoyens dans les différents stands des JPO. Ceci, en plus de 150 véhicules de police, dont des blindés présentés pour la première fois au public et portant la nouvelle identité visuelle du parc automobile de la DGSN.

Des stands thématiques

L’édition de cette année a également été marquée par la mise en place de 31 stands thématiques, portant sur les différentes spécialités de la DGSN ainsi que sur les multiples moyens techniques et technologiques adoptés par la Sûreté nationale. À souligner à ce titre, les deux stands tenus conjointement par la DGSN, d’une part, et par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), d’autre part.

Les JPO ont également été l’occasion de débattre de nombre de questions d’actualité comme l’identité numérique, levier de transformation digitale et d’amélioration de la qualité des services rendus au citoyen. Également discutée, la protection des enfants, à la lumière notamment du dispositif «Tifli Moukhtafi», mis en place par la DGSN s’agissant des mineurs portés disparus. Ceci, en plus de la dimension liée aux droits de l’Homme dans l’exercice des fonctions de la police. Des thématiques sur lesquels experts et représentants des différents départements ministériels sont intervenus. L’événement a aussi été marqué par l’organisation d’une opération de don de sang à laquelle 465 personnes ont participé.

Les JPO, organisées chaque année dans une ville différente, s’inscrivent dans le cadre de l’ouverture de la DGSN sur son environnement et répondent au souci de proximité de la Sûreté nationale vis-à-vis du citoyen. Une mission largement accomplie avec un succès plus grand à chaque édition.