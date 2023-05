Fès: forte affluence aux Journées portes ouvertes de la DGSN

La quatrième édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale, qu’accueille la ville de Fès du 17 au 21 mai, est partie pour battre tous les records d’affluence. Les premiers jours de ces journées ont attiré plus de 145.000 personnes, représentant différentes catégories de la société marocaine. C’est le chiffre que rapporte Assabah dans son édition du vendredi 19 mai, précisant que parmi ces visiteurs, on enregistre une forte présence d’élèves et d’étudiants.

Dans son descriptif, le quotidien écrit que la forte affluence s’est faite ressentir dès les premières heures de la journée, avec une prédominance d’élèves et d’étudiants. Plus tard dans la journée, des visiteurs faisant partie de différentes catégories de la société se sont petit à petit faits plus nombreux. Des délégations étrangères ont également été aperçues à ces JPO.

D’après la même source, le premier jour de ce salon a été marqué par l’organisation d’une conférence scientifique dédiée au thème du partenariat institutionnel entre la sûreté nationale, les organismes en charge des droits de l’homme et les institutions chargées de la gouvernance. Au-delà du sujet en lui-même, c’est surtout la symbolique de l’endroit où a été organisée cette conférence qui retient l’attention, puisqu’elle a eu lieu dans une salle de conférences baptisée Hicham Bourezza, ce policier dont le meurtre en mars dernier par des terroristes à Casablanca a ému tous les Marocains.

D’ailleurs, comme le décrit également Assabah, cette première journée a connu l’organisation de plusieurs manifestations à l’extérieur du salon, dont un exercice pour empêcher un acte terroriste mené par un camion. Bien entendu, cela n’a pas éclipsé les traditionnels shows des brigades équestres et cynophiles, toujours aussi populaires chez les visiteurs.

Pour rappel, les Journées portes ouvertes de la sûreté nationale sont organisées dans un espace accueillant une trentaine de stands professionnels et thématiques, où sont exposées les différentes spécialités de la police, y compris les activités de la police scientifique et technique ou encore les activités de services aux citoyens.

Assabah fait également remarquer qu’un espace a été dédié à l’histoire de la Direction générale de la sûreté nationale. L’objectif est de renforcer l’ouverture de cette institution sur son environnement externe, particulièrement dans le cadre de sa stratégie axée sur une police de proximité qui répond aux attentes des citoyens.