DGSN: lancement de la 4ème édition des journées portes ouvertes à Fès

La 4ème édition des journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été lancée ce mercredi 17 mai à Fès, sous le thème «67 ans de modernisation continue au service des citoyens». Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, a pour objectif d’informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.

Approché par Le360, Youness Oualhani, commissaire principal et chargé de la communication des Journées portes ouvertes à Fès, a mis en avant l’importance de cette manifestation annuelle qui vise à renforcer les liens entre la police nationale et les citoyens, ajoutant qu’elle constitue un pilier essentiel de la communication de la DGSN.

Les visiteurs auront l’occasion, durant cette 4ème édition des JPO, de visiter plusieurs stands mobilisés par la DGSN: «police scientifique», «chaîne opérationnelle d’intervention», «technologie et dématérialisation», «frontières intelligentes», «recrutement», «formation-carrière», «femmes et mineurs victimes de violence», «moralisation et droits de l’Homme» et «martyrs du devoir».

Des démonstrations de la brigade équestre, de la brigade motocycliste, des unités d’intervention (BCI), des forces spéciales, de la brigade cynotechnique et des techniques de self-défense et de maîtrise des personnes dangereuses sont aussi au menu de cette 4ème édition des JPO de la DGSN.

Cette initiative a, rappelons-le, été lancée en 2016 à Casablanca avant de devenir un événement annuel permettant aux citoyens de tous âges et de toutes catégories de découvrir les multiples aspects de la profession et de s’entretenir avec les policières et les policiers.

