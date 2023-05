Voici comment Laâyoune a célébré le 67ème anniversaire de la DGSN

La préfecture de police de Laâyoune a organisé, mardi 16 mai, une cérémonie à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«La famille de la Sûreté nationale à Laâyoune célèbre, à l’instar des autres villes du Royaume, le 67ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale. Cette célébration est aussi une occasion pour les membres de la Sûreté nationale, femmes et hommes, de se remémorer avec fierté les sacrifices consentis au service de la sécurité, de la patrie et des citoyens», a fait savoir Lahbib Tiyabi, adjoint au préfet de police de Laâyoune.

Cette commémoration, présidée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a été marquée par des démonstrations, par les différentes unités de la police, de maniement d’armes et de différentes techniques d’intervention.

S’exprimant à cette occasion, le préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, a souligné les énormes sacrifices consentis par les hommes et les femmes de la Sûreté nationale et leur rôle louable dans la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des citoyens et des étrangers vivant au Maroc.