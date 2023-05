La DGSN, ce bouclier de la Patrie

Le Maroc a célébré cette année le 67e anniversaire de la création de la Sûreté nationale et des Forces armées royales.

La célébration de la naissance de la police et de l’armée est d’abord la célébration des réalisations de ces deux institutions, écrit l’éditorialiste d’Al Akhbar, ce jeudi 18 mai.

C’est aussi une source de fierté et une célébration des positions, d’actes de bravoure et d’abnégation dont ces deux institutions ont toujours fait preuve dans leur action pour la sécurité et pour la préservation de l’intégrité et de la stabilité du pays.

Ces deux institutions n’ont eu de cesse de veiller, de jour comme de nuit, à la sécurité et la quiétude des citoyens.

Et c’est encore plus vrai en cette phase cruciale que traverse le monde entier et le Maroc en particulier, souligne l’éditorialiste.

C’est en ces moments difficiles que l’on mesure à quel point est important le rôle de ces deux institutions dans la préservation de la sécurité intérieure et extérieure de notre pays.

Cela, poursuit l’éditorialiste, au moment où les menaces visant l’intégrité notre pays se font de plus en plus grandes, jours après l’autre. Un moment où le danger terroriste guette encore notre pays.

Les crimes de sang, les vols, la violence, les crimes électroniques, la traite d’êtres humains, l’escroquerie, les tentatives d’embrigadement des jeunes par des mouvements extrémistes… Autant de menace auxquelles sont confrontés les Marocains.

Ce sont aussi des défis auxquels la DGSN fait face tout comme les FAR veillent à l’intégrité et la sécurité de nos frontières.

Ce n’est là qu’un aspect de l’action et de la mission des deux institutions. Ces missions en cachent en effet d’autres. L’éditorialiste évoque à ce propos le rôle joué par les deux institutions au niveau international.

Un rôle humanitaire et de solidarité, qu’assument particulièrement les membres des FAR. Les missions de maintien de la paix auxquelles participent les FAR sont nombreuses.

Innombrables, le sont tout aussi les opérations d’anticipation de la DGSN, dans le cadre d’une démarche proactive qui a toujours été la sienne, dans le domaine de la lutte internationale contre le terrorisme.

Ce qui fait dire à l’auteur de l’éditorial d’Al Akhbar que les deux institutions font office de boucliers solides et impénétrables.

L’efficacité de ces deux institutions, leur loyauté et leur opérationnalité font que notre pays jouit d’une situation de stabilité et de sécurité, intérieure et extérieure.

A l’ombre de ces boucliers, le Maroc évolue et avance sur la voie du développement avec fermeté, détermination et confiance dans l’avenir, malgré les campagnes de dénigrement, les chantages et la diabolisation notamment dans les médias étranger dont il est régulièrement la cible.

L’institution de la sûreté nationale a été particulièrement ciblée par ces basses campagnes, à travers son directeur général, Abdellatif Hammouchi.

Mais malgré cela, elle est restée forte, efficiente et continue d’être le symbole de la sécurité dans notre pays, de la quiétude des citoyens et de leur confiance dans les institutions.

Ses hommes sont demeurés au service du citoyen, plus communicants et surtout plus proches.