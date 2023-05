Fès: des ressortissants d’Afrique subsaharienne aux Portes ouvertes de la DGSN

Les Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été marquée par la participation de plusieurs étudiants d’Afrique subsaharienne résidant à Fès. Ces apprenants, notamment originaires du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de Djibouti et du Niger ont visité les différents rayons pour mieux connaitre les différents services et projets développés par la police marocaine.

L’étudiant équato-guinéen Fernando Nsono faisait partie de cette délégation. «C’est la deuxième fois que je participe aux Journées portes ouvertes de la DGSN. C’est un évènement magnifique. Les responsables de la police nous ont fourni de nombreuses informations sur leurs différents services. J’ai même pu connaitre les techniques pour vérifier l’authenticité des documents et billets d’argent, et comment intégrer les corps militaires et les services publics», déclare-t-il.

Même sentiment chez Yaya Sanoh, président de la communauté guinéenne de Fès. «Nous avons été émerveillés par les nouvelles technologies que nous avons vues durant notre visite. Je profite de l’occasion pour remercier le roi Mohammed VI et son gouvernement, pour les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des étudiants d’Afrique subsaharienne établis à Fès et dans toutes les villes du Royaume en général», affirme-t-il

Mouhamed Moussa Gueye, vice-président de la Confédération des étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc (CESAM) apprécie aussi cette initiative de la DGSN. « Nous avons été fascinés par ces joyaux présentés par la police marocaine. Cela démontre la volonté de la DGSN de veiller à la sécurité des Marocains et ressortissants subsahariens résidant au Maroc», souligne-t-il. L’étudiant sénégalais remercie également le roi Mohammed VI «pour toutes les mesures mises en place dans le domaine sécuritaire et administratif en faveur de la communauté subsaharienne» et invite «les autres pays du continent à s’inspirer du modèle marocain».

D’après Khalid Alaoui, commissaire de police à la préfecture de Fès, 344.100 visiteurs dont de nombreux ressortissants subsahariens ont été dénombrés lors des deux premiers jours des portes ouvertes de la DGSN. «Cette initiative vise à créer une proximité entre la police nationale et les citoyens, mais aussi avec les ressortissants étrangers, et leur montrer l’étendue des services et dispositifs déployés pour assurer leur sécurité», explique-t-il.