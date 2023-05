Kénitra: arrestation des présumés assassins d’un ressortissant italien

Une nouvelle affaire d’homicide volontaire résolue en un temps record grâce à la collaboration exemplaire entre la DGSN et la DGST. Selon un communiqué de la DGSN, deux individus ont été interpellés, jeudi 18 mai, à Kénitra et à Rabat. Il s’agit d’une jeune femme et d’un homme, âgés de 25 ans, qui auraient assassiné avec préméditation un ressortissant italien chez lui.

L’affaire a commencé le mercredi 17 mai quand les éléments de la police judiciaire, avec l’appui des techniciens de la scène de crime, ont constaté le décès, dans son appartement à Kénitra, du ressortissant italien dont le cadavre portait des traces d’agression physique.

Les premiers éléments de l’enquête ont démontré que le vol était le mobile derrière cet homicide et aux enquêteurs de remonter la piste de deux individus: une jeune femme ayant entretenu une ancienne relation avec la victime et un homme de ses connaissances.

Lors de la perquisition de leurs domiciles respectifs, les enquêteurs ont saisi chez les deux prévenus une valise ayant appartenu à la victime, ainsi que des sommes d’argent en monnaies nationale et étrangères.

Les deux présumés assassins sont actuellement soumis à une enquête sous la supervision du parquet compétent.