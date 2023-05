Tanger: arrestation de 4 individus pour trafic de cocaïne et de comprimés psychotropes

Les éléments de la Sûreté nationale, relevant de la Wilaya de Tanger, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont arrêté, mardi 2 mai courant, un individu pour son implication présumée dans des activités de possession et de trafic d’importante quantité de comprimés médicaux narcotiques, fait savoir la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

#مكافحة_تهريب_المؤثرات_العقلية

طنجة..توقيف أربعة أشخاص وإجهاض عملية ترويج 16.045 قرص طبي مخدر، في عملية أمنية مشتركة بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/DkGTTXsBup — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 2, 2023

Le mis en cause, âgé de 29 ans et ayant des antécédents judiciaires a été arrêté à son domicile dans le quartier d’Al Massala à Tanger. L’opération de fouille sur place a permis la saisie de 13.748 comprimés médicaux narcotiques (composés des types Nordaz, Zepam et Artane), de 52 doses de cocaïne, d’importantes sommes d’argent en devise nationale et étrangère, ainsi que de téléphones portables.

Lire aussi : Trafic de psychotropes: trois personnes arrêtées en flagrant délit à Aïn Atiq, 38.040 comprimés saisis

Cette arrestation intervient suite aux recherches et investigations menées par la police après l’arrestation, dans l’après-midi du même jour, de trois individus en possession de 2.297 comprimés médicaux narcotiques, et dont le dernier mis en cause est soupçonné être le principal fournisseur.

Le total des produits saisis s’élevait à 16.045 comprimés médicaux narcotiques destinés à la vente à l’échelle nationale, ajoute la même source.

Lire aussi : Nador: arrestation de deux maroco-espagnoles en possession de près de 60.000 comprimés psychotropes

Tous les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette affaire, alors que les recherches se poursuivent activement pour arrêter un deuxième suspect, d’ores et déjà identifié, selon la même source.