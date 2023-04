Drogue: la police marocaine pêche des thons farcis à la cocaïne

Le Maroc prouve, une fois encore, qu’il fait bien partie des principaux acteurs mondiaux dans la lutte contre le crime transfrontalier en général et contre le trafic des stupéfiants en particulier.

Jeudi dernier, la police de Tanger a indiqué avoir intercepté, au port de Tanger Med, un container renfermant une cargaison de thons farcis à la cocaïne, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce lundi 24 avril.

Sous la supervision du parquet compétent et grâce aux mécanismes de la coopération internationale, notamment aux solides relations de partenariat avec Interpol, la police marocaine tente actuellement de remonter le réseau qui se cache derrière cette opération avortée.

En attendant, on sait que les enquêteurs (dont la police scientifique et technique) ont passé une nuit blanche et une bonne partie de la journée de vendredi dernier à extraire la drogue des entrailles des thons, dont le degré de congélation a rendu cette manœuvre des plus ardues.

Armés de scies électriques, les enquêteurs sont venus à bout de leur tâche pour enfin pouvoir peser la drogue saisie: un peu plus de 59 kilogrammes de cocaïne soigneusement empaquetés et enfouis dans les imposants poissons.

Il est désormais question, en collaboration avec d’autres pays et leurs services de sécurité et de renseignement, de mettre la main sur les membres de ce qui ressemble à un grand réseau qui aurait des tentacules un peu partout dans le monde.